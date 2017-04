WTA Bogotà, il programma: in campo Larsson e Arruabarrena - Source: Matthew Stockman

A Biel, Vinci, Paolini e Giorgi, a Bogotà Schiavone ed Errani. In Sudamerica, un'Italia oggi ai mini termini cerca un raggio di sole. Francesca Schiavone è agli ultimi colpi di carriera, ma vuol chiudere a testa alta, regalandosi alcune soddisfazioni. A Monterrey, un buon match con la Kerber, in Colombia un esordio di certo più morbido. La milanese affronta, domani, la Tig, sesta testa di serie. Per la Errani, il periodo è estremamente delicato. Sul rosso di Charleston, avvio felice con la Min, poi tonfo con la Rodionova e diatriba via social. Difficile, senza fiducia, ottenere risultati. La Errani attende la Alexandrova, nella giornata odierna qualche ora per prendere confidenza con il rettangolo di gioco e con la superficie.

Le partite in programma oggi sono sei. Lara Arruabarrena - quarta forza del torneo, una specialista del rosso - gioca con la qualificata svizzera Perrin, brava ieri a regolare la più quotata Martincova. La Krunic duella con la Duque, mentre la Larsson sfida la Ferro (61 62 alla Lu e qualificazione al main draw). Sull'uno, derby americano tra Vickery e Mayo, poi confronto tra Burger e Maria. Infine, sul due, Min - Kostova.

Programma

CAMPO CENTRAL

10:30 - CONNY PERRIN (SUI) V [4] LARA ARRUABARRENA (ESP)

12:00 - ALEKSANDRA KRUNIC (SRB) V MARIANA DUQUE-MARIÑO (COL)

14:00 - [3] JOHANNA LARSSON (SWE) V FIONA FERRO (FRA)

CAMPO 1

10:30 - SACHIA VICKERY (USA) V ALYSSA MAYO (USA)

12:30 - CINDY BURGER (NED) V TATJANA MARIA (GER)

CAMPO 2

10:30 - GRACE MIN (USA) V ELITSA KOSTOVA (BUL)

Risultati

SINGLES - QUALIFYING - FINAL ROUND

[7] Nadia Podoroska (ARG) d Daniela Seguel (CHI) | 6 - 3 | 7 - 6 (4) |

[2] Beatriz Haddad Maia (BRA) d [10] Teliana Pereira (BRA) | 7 - 6 (4) | 4 - 6 | 6 - 4 |

[12] Fiona Ferro (FRA) d Jia-Jing Lu (CHN) | 6 - 1 | 6 - 2 |

[11] Jil Teichmann (SUI) d [6] Francoise Abanda (CAN) | 7 - 5 | 6 - 3 |

[4] Cindy Burger (NED) d [8] Montserrat Gonzalez (PAR) | 7 - 6 (6) | 3 - 6 | 6 - 3 |

[9] Conny Perrin (SUI) d [3] Tereza Martincova (CZE) | 3 - 6 | 6 - 1 | 3 - 1 | RET