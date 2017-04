WTA Biel - Fuori Vinci e Paolini, speranza Giorgi

Source: Al Bello

Non la miglior giornata, ieri, per il tennis italiano. Jasmine Paolini lotta con carattere, ma complice qualche errore di troppo cede alla Vondrousova nell'ultimo turno di qualificazione. Roberta Vinci conferma il periodo difficile e all'esordio cade con periodico 64 con Kristyna Pliskova. Il contingente azzurro si assottiglia così in modo netto e resta al tennis tricolore un'ultima carta. Tra qualche ora, Camila Giorgi affronta Antonia Lottner. Mesi difficili per la Giorgi, tra la polemica con la FIT e una condizione fisica alterna. Dopo l'eliminazione al primo turno ad Indian Wells, stop forzato e rientro qui in Svizzera. Con la Lottner, possibile svolta.

Fuori, ieri, anche Monica Niculescu - KO in due con la belga Mertens - affermazioni per Barthel - 63 64 alla Cepelova - e Beck - 64 64 alla Masarova.

Sul Centrale, diverse partite ricche di interesse. L'ungherese Babos - quarti con la Pavlyuchenkova a Monterrey - gioca con la Rodina. Due precedenti, nel 2016, favorevoli alla magiara. La Strycova, prima testa di serie, sfida in un derby ceco la connazionale Bouzkova, reduce da tre turni di qualificazione. Belinda Bencic, infine, cerca risposte con la Witthoeft. Nelle scorse settimane, ennesimo problema di natura fisica per la sfortunata svizzera.

Sull'uno, campo che vede protagonista la nostra Giorgi, da seguire anche la Parmentier, impegnata nel confronto con la bielorussa Sasnovich.

Risultati

SINGLES - FIRST ROUND

Mona Barthel (GER) d Jana Cepelova (SVK) | 6 - 3 | 6 - 4 |

Elise Mertens (BEL) d [8] Monica Niculescu (ROU) | 6 - 2 | 6 - 2 |

Annika Beck (GER) d [WC] Rebeka Masarova (SUI) | 6 - 4 | 6 - 4 |

Kristyna Pliskova (CZE) d [4] Roberta Vinci (ITA) | 6 - 4 | 6 - 4 |

SINGLES - QUALIFYING - FINAL ROUND

[1] Aliaksandra Sasnovich (BLR) d Lina Gjorcheska (MKD) | 6 - 3 | 6 - 2 |

Marie Bouzkova (CZE) d Amandine Hesse (FRA) | 6 - 2 | 6 - 4 |

Marketa Vondrousova (CZE) d Jasmine Paolini (ITA) | 7 - 5 | 6 - 2 |

Antonia Lottner (GER) d Valeriya Solovyeva (RUS) | 6 - 2 | 6 - 3 |

Programma

CENTER COURT

11:00 - EVGENIYA RODINA (RUS) V [3] TIMEA BABOS (HUN)

13:00 - DONNA VEKIC (CRO) V SORANA CIRSTEA (ROU)

15:00 - NAOMI BROADY (GBR) V [7] JULIA GOERGES (GER)

17:00 - [1] BARBORA STRYCOVA (CZE) V MARIE BOUZKOVA (CZE)

18:30 - CARINA WITTHOEFT (GER) V BELINDA BENCIC (SUI)

COURT 1

11:00 - OCEANE DODIN (FRA) V SU-WEI HSIEH (TPE)

13:00 - ANETT KONTAVEIT (EST) V HEATHER WATSON (GBR)

15:00 - MARKETA VONDROUSOVA (CZE) V [6] ALIZÉ CORNET (FRA)

17:00 - PAULINE PARMENTIER (FRA) V ALIAKSANDRA SASNOVICH (BLR)

18:30 - ANTONIA LOTTNER (GER) V CAMILA GIORGI (ITA)