WTA Biel - Avanza Camila Giorgi, oggi tocca alla Suarez

Camila Giorgi difende il fortino azzurro. Unica tennista italiana ancora in gara, la ragazza di Macerata apre con successo la campagna elvetica e prevale sulla Lottner, qualificata tedesca, in due set. Periodico 62, iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni, un possibile trampolino per dar lustro a una stagione fin qui difficile.

Crolla, nuovamente, Belinda Bencic. La stellina di casa, ex top ten, cede alla Witthoeft - 61 63 - e conferma le attuali carenze. Un buco nero fisico e mentale che oscura una classe cristallina. La Strycova, prima testa di serie, prevale sulla Bouzkova in tre set, mentre la Sasnovich regola la Parmentier. Avvio francese, 63, poi il ritorno bielorusso, 62 63.

Da segnalare, infine, il ritiro di Timea Babos. L'ungherese, sotto 76 42 con la russa Rodina, si ferma anzitempo per alcuni problemi.

Il programma odierno prevede sei incontri a livello di singolare, quattro sul Centrale, due sul campo n.1. Carla Suarez Navarro, reduce da un buon percorso a Monterrey - semifinale con la Kerber - entra nel torneo con la Boserup. La Siegemund, invece, attende la Golubic. Dopo alcuni mesi in chiaroscuro, squillo a Charleston per la tedesca. Vittorie in serie con Tsurenko, Venus Williams e Safarova. Dopo i quarti con la Sevastova, stop in semi con la Kasatkina. L'unico precedente tra le due, a livello WTA, risale allo scorso anno. A Linz, 64 62 Golubic. La svizzera può sfruttare l'apporto del pubblico.

Risultati

SINGLES - FIRST ROUND

[1] Barbora Strycova (CZE) d [Q] Marie Bouzkova (CZE) | 6 - 2 | 4 - 6 | 6 - 2 |

Carina Witthoeft (GER) d [WC] Belinda Bencic (SUI) | 6 - 1 | 6 - 3 |

[7] Julia Goerges (GER) d Naomi Broady (GBR) | 6 - 4 | 6 - 2 |

Oceane Dodin (FRA) d Su-Wei Hsieh (TPE) | 6 - 2 | 6 - 2 |

Camila Giorgi (ITA) d [Q] Antonia Lottner (GER) | 6 - 2 | 6 - 2 |

Evgeniya Rodina (RUS) d [3] Timea Babos (HUN) | 7 - 6 (7) | 4 - 2 | RET

Anett Kontaveit (EST) d Heather Watson (GBR) | 7 - 6 (2) | 6 - 2 |

[Q] Marketa Vondrousova (CZE) d [L] Lina Gjorcheska (MKD) | 7 - 6 (4) | 6 - 1 |

Donna Vekic (CRO) d Sorana Cirstea (ROU) | 6 - 4 | 6 - 1 |

[Q] Aliaksandra Sasnovich (BLR) d Pauline Parmentier (FRA) | 3 - 6 | 6 - 2 | 6 - 3 |

Programma

CENTER COURT

11:00 - ELISE MERTENS (BEL) V MONA BARTHEL (GER)

13:00 - KRISTYNA PLISKOVA (CZE) V DONNA VEKIC (CRO)

15:00 - JULIA BOSERUP (USA) V [2] CARLA SUÁREZ NAVARRO (ESP)

18:30 - [5] LAURA SIEGEMUND (GER) V VIKTORIJA GOLUBIC (SUI)

COURT 1

11:00 - ANETT KONTAVEIT (EST) V EVGENIYA RODINA (RUS)

17:00 - OCEANE DODIN (FRA) V [7] JULIA GOERGES (GER)