WTA Bogotà - Bene Errani e Schiavone, le due italiane di nuovo in campo oggi - Source: Matthew Stockman

Il cielo di Bogotà si tinge d'azzurro. L'Italia rialza la testa e, sul rosso, si scopre competitiva. Nulla di eclatante, cenni però di dolce risveglio. Dopo la maldestra uscita a Charleston, Sara Errani ritrova un pizzico del suo tennis per stordire la russa Alexandrova. Sarita chiude 62 64 e approda al secondo turno. Importante anche l'affermazione di Francesca Schiavone. La milanese - presente grazie a una wild card - piega, sempre in due parziali, la Tig, sesta forza del torneo. 63 64 il punteggio finale.

La Bertens, prima testa di serie, strappa il primo set alla serba Stojanovic, poi domina la scena e archivia con un perentorio 61 la pratica. La Siniakova cancella ogni dubbio sulla sua tenuta fisica e travolge la qualificata Teichmann, 60 64. Fuori Maria Sakkari, KO 63 76 con la spagnola Soler Espinosa.

Errani e Schiavone tornano in campo quest'oggi, sulla carta occasione ghiotta, perché gli abbinamenti sono alla portata delle due tenniste italiane. La Errani sfida, prima volta in carriera, l'americana Vickery. Secondo match sul Centrale dopo quello tra Sorribes e Siniakova. La Schiavone, invece, gioca sull'uno con la Jakupovic. Il via al termine del confronto tra Larsson e Royg. Esiste un precedente in stagione tra Francesca e la slovena, a Taipei City, qualche settimana fa, 76 63 Jakupovic.

La Bertens trova la qualificata Buger, sul due, Linette - Kostova e Khromacheva - Arruabarrena. Infine, sul tre, la Soler Espinosa "pesca" la Krunic.

Risultati

SINGLES - FIRST ROUND

[1] Kiki Bertens (NED) d Nina Stojanovic (SRB) | 6 - 4 | 6 - 1 |

[WC] Francesca Schiavone (ITA) d [6] Patricia Maria Tig (ROU) | 6 - 3 | 6 - 4 |

Dalila Jakupovic (SLO) d Irina Falconi (USA) | 6 - 2 | 6 - 4 |

[2] Katerina Siniakova (CZE) d [Q] Jil Teichmann (SUI) | 6 - 0 | 6 - 4 |

Sara Sorribes Tormo (ESP) d Denisa Allertova (CZE) | 6 - 1 | 7 - 6 (4) |

[5] Magda Linette (POL) d [Q] Nadia Podoroska (ARG) | 6 - 1 | 6 - 3 |

Irina Khromacheva (RUS) d [WC] Emiliana Arango (COL) | 6 - 2 | 6 - 2 |

Sílvia Soler-Espinosa (ESP) d [8] Maria Sakkari (GRE) | 6 - 3 | 7 - 6 (6) |

Sara Errani (ITA) d [7] Ekaterina Alexandrova (RUS) | 6 - 2 | 6 - 4 |

Veronica Cepede Royg (PAR) d [Q] Beatriz Haddad Maia (BRA) | 2 - 6 | 6 - 3 | 6 - 4 |

Programma

CAMPO CENTRAL

10:30 - SARA SORRIBES TORMO (ESP) V [2] KATERINA SINIAKOVA (CZE)

12:00 - SACHIA VICKERY (USA) V SARA ERRANI (ITA)

14:00 - [1] KIKI BERTENS (NED) V CINDY BURGER (NED)

CAMPO 1

10:30 - [3] JOHANNA LARSSON (SWE) V VERONICA CEPEDE ROYG (PAR)

12:30 - DALILA JAKUPOVIC (SLO) V FRANCESCA SCHIAVONE (ITA)



CAMPO 2

10:30 - [5] MAGDA LINETTE (POL) V ELITSA KOSTOVA (BUL)

12:30 - IRINA KHROMACHEVA (RUS) V [4] LARA ARRUABARRENA (ESP)

CAMPO 3

10:30 - SÍLVIA SOLER-ESPINOSA (ESP) V ALEKSANDRA KRUNIC (SRB)