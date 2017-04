WTA Bogotà - Errani vince e rilancia, oggi anche la Schiavone - Source: Julian Finney

Buone nuove per il tennis italiano. Sul rosso di Bogotà, procede spedita la marcia di Errani e Schiavone. Dopo un positivo esordio, le due si confermano al secondo turno, due vittorie ampie nelle proporzioni, che contribuiscono a fortificare un morale incrinato dalle recenti difficoltà. Sarita si sbarazza della Vickery - 62 63 - mentre la milanese concede solo tre giochi alla Jakupovic. Fuori, prematuramente, Katerina Siniakova, seconda testa di serie. La ceca si arrende alla spagnola Sorribes Tormo, perfetta nel cogliere una superficie "amica". La Larsson - con periodico 64 - regola la Royg, la Krunic domina il set iniziale con la Soler Espinosa, poi chiude 75 il secondo. Bene anche la Linette (64 64 alla Kostova).

Le due tenniste italiane tornano in campo quest'oggi per la terza tornata. La Errani - ultimo match in programma sul Centrale - affronta Johanna Larsson. Sale di colpi il cammino di Sara, la Larsson è giocatrice solida, difficile da battere. Il passato sorride però alla Errani, sei confronti e sei successi, l'ultimo nel 2015 sulla terra di Rio. Francesca Schiavone, invece, non conosce ancora il nome della sua avversaria. Bertens e Burger incrociano la racchetta sull'uno, chi vince raggiunge poi la leonessa.

La Arruabarrena apre la giornata con la Krunic, la Linette sfida la Sorribes Tormo. Si inizia alle 17 ora italiana.

RISULTATI

SINGLES - SECOND ROUND

[3] Johanna Larsson (SWE) d Veronica Cepede Royg (PAR) | 6 - 4 | 6 - 4 |

Sara Errani (ITA) d Sachia Vickery (USA) | 6 - 2 | 6 - 3 |

Aleksandra Krunic (SRB) d Sílvia Soler-Espinosa (ESP) | 6 - 0 | 7 - 5 |

[4] Lara Arruabarrena (ESP) d Irina Khromacheva (RUS) | 7 - 6 (3) | 6 - 0 |

[5] Magda Linette (POL) d Elitsa Kostova (BUL) | 6 - 4 | 6 - 4 |

Sara Sorribes Tormo (ESP) d [2] Katerina Siniakova (CZE) | 6 - 2 | 6 - 3 |

[WC] Francesca Schiavone (ITA) d Dalila Jakupovic (SLO) | 6 - 1 | 6 - 2 |

PROGRAMMA

CAMPO CENTRAL

10:00 - ALEKSANDRA KRUNIC (SRB) V [4] LARA ARRUABARRENA (ESP)

12:00 - [5] MAGDA LINETTE (POL) V SARA SORRIBES TORMO (ESP)

14:00 - () V FRANCESCA SCHIAVONE (ITA)

16:00 - [3] JOHANNA LARSSON (SWE) V SARA ERRANI (ITA)

CAMPO 1

TIME ROUND MATCH SCORES

10:00 - [1] KIKI BERTENS (NED) V CINDY BURGER (NED)