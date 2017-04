WTA Bogotà - La Errani cede alla Larsson, la Schiavone batte la Bertens. Oggi le semifinali

Source: Al Bello

Francesca Schiavone si regala un'impresa sul rosso di Bogotà. La milanese sfrutta al meglio le difficoltà, soprattutto fisiche, della Bertens e stacca il biglietto per la semifinale. L'olandese, prima testa di serie, apre la sua giornata con la qualificata Burger, sua connazionale, poi torna in campo per l'incontro con l'azzurra. La condizione è evidentemente non ottimale, la Bertens cede nettamente il set d'apertura, poi la Schiavone è brava a chiudere, di carattere, nel secondo per 6 giochi a 4.

Termina, invece, l'avventura di Sara Errani. Dopo un buon percorso, Sarita non supera l'esame Larsson. La svedese archivia la pratica in due parziali - 75 64 - e attende oggi proprio la Schiavone. Tra Schiavone e Larsson esiste un unico precedente. Sul rosso di Strasburgo, nel 2012, 60 63 per la leonessa.

La prima semifinale - in programma alle 17.30 ora italiana - oppone due spagnole. Lara Arruabarrena, reduce dalla difficile contesa con la serba Krunic - 62 al terzo - attende Sara Sorribes Tormo. Tie-break del terzo per spegnere la polacca Linette. Torneo importante quello della Sorribes Tormo, perfetta nel superare, alla seconda tornata, la Siniakova.

Risultati

SINGLES - SECOND ROUND

[1] Kiki Bertens (NED) d [Q] Cindy Burger (NED) | 6 - 2 | 7 - 5 |

SINGLES - QUARTERFINALS

[3] Johanna Larsson (SWE) d Sara Errani (ITA) | 7 - 5 | 6 - 4 |

[4] Lara Arruabarrena (ESP) d Aleksandra Krunic (SRB) | 7 - 5 | 5 - 7 | 6 - 2 |

[WC] Francesca Schiavone (ITA) d [1] Kiki Bertens (NED) | 6 - 1 | 6 - 4 |

Sara Sorribes Tormo (ESP) d [5] Magda Linette (POL) | 6 - 4 | 4 - 6 | 7 - 6 (5) |

Programma

CAMPO CENTRAL

10:30 - [4] LARA ARRUABARRENA (ESP) V SARA SORRIBES TORMO (ESP)

12:00 - FRANCESCA SCHIAVONE (ITA) V [3] JOHANNA LARSSON (SWE)