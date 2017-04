WTA Biel - La Giorgi prevale sulla Suarez Navarro, oggi quarti con la Sasnovich

Source: Harry How

Un raggio azzurro illumina la Svizzera. A Biel, Camila Giorgi stordisce Carla Suarez Navarro e si qualifica per i quarti. Un successo prezioso, perché la Suarez, dopo i problemi di inizio stagione, è in netta crescita. Una vittoria di peso, in grado di dare lustro e slancio alla Giorgi. La maceratese parte in difetto, non riesce a trovare il suo passo e cede il set d'avvio. Il secondo si risolve al tie-break ed è italiano. Uno scacco emotivo che si conferma nel terzo, quando la Giorgi piazza due rotture in sequenza. Costante posizione d'attacco, soluzioni di potenza che incrinano il muro spagnolo. 41 e servizio. La Suarez recupera un break, ma capitola poi in via definitiva. 62.

La Giorgi gioca oggi con la Sasnovich. Ottimo momento di forma per la bielorussa, positiva a Miami e in grado qui di superare il labirinto di qualificazione e di regolare poi Parmentier e Golubic. Due i precedenti, entrambi su superficie veloce, due successi per la Giorgi.

La Strycova, prima testa di serie, supera la Witthoeft e attende la Goerges. Sono ben sette le partite tra le due in archivio, la tedesca ha una lunghezza di vantaggio. Lo scorso anno, un sigillo per parte, l'ultimo a Dubai della ceca.

Completano il quadro, Mertens - Kontaveit e Kr.Pliskova - Vondrousova. Alle 11 si entra in campo.

Risultati

[Q] Marketa Vondrousova (CZE) d Annika Beck (GER) | 6 - 1 | 6 - 3 |

[Q] Aliaksandra Sasnovich (BLR) d Viktorija Golubic (SUI) | 6 - 1 | 6 - 4 |

Camila Giorgi (ITA) d [2] [WC] Carla Suárez Navarro (ESP) | 2 - 6 | 7 - 6 (5) | 6 - 2 |

[1] Barbora Strycova (CZE) d Carina Witthoeft (GER) | 6 - 2 | 7 - 6 (6) |

Programma

11:00 - ELISE MERTENS (BEL) V ANETT KONTAVEIT (EST)

13:00 - KRISTYNA PLISKOVA (CZE) V MARKETA VONDROUSOVA (CZE)

15:00 - ALIAKSANDRA SASNOVICH (BLR) V CAMILA GIORGI (ITA)

18:30 - [1] BARBORA STRYCOVA (CZE) V [7] JULIA GOERGES (GER)