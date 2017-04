WTA - Schiavone in finale a Bogotà, fuori la Giorgi a Biel. Il programma odierno - Source: Al Bello

Bogotà

Carattere d'acciaio. Francesca Schiavone continua a stupire. Gli ultimi rintocchi di carriera sono di straordinaria qualità, la tempra antica. Dopo il successo ai quarti con la Bertens, la milanese replica in semifinale con Johanna Larsson, terza testa di serie. Partita difficile, con la Schiavone in affanno e in ritardo nel secondo parziale. Accarezza il baratro e risale, infila quattro giochi per scardinare le certezze scandinave. 75 64, uno schiaffo al tempo. A 36 anni, la Schiavone si gioca un altro titolo WTA, quest'oggi, contro Lara Arruabarrena. Un inedito, su una superficie che entrambe apprezzano particolarmente. La spagnola prevale sulla connazionale Sorribes Tormo in tre set, 62 46 64. L'incontro è in programma non prima delle 20.30, ora italiana, in diretta su Super Tennis.

Risultati

[WC] Francesca Schiavone (ITA) d [3] Johanna Larsson (SWE) | 7 - 5 | 6 - 4 |

[4] Lara Arruabarrena (ESP) d Sara Sorribes Tormo (ESP) | 6 - 2 | 4 - 6 | 6 - 4 |

Programma

FRANCESCA SCHIAVONE (ITA) V [4] LARA ARRUABARRENA (ESP)

Biel

A Biel, sul veloce svizzero, brusca frenata per Camila Giorgi. La ragazza di Macerata chiude una parentesi comunque positiva con la qualificata bielorussa Aliaksandra Sasnovich. La Giorgi si costruisce un tesoretto di vantaggio in entrambi i parziali, ma non riesce poi a trovare continuità per condurre in porto le operazioni. La Sasnovich non accusa il colpo e rientra, periodico 64 e semifinale.

La Strycova, prima forza del torneo, sfrutta il ritiro della Goerges in avvio di terzo set, continua a stupire, invece, la Vondrousova. Tre turni di qualificazione - vittoria anche con la nostra Paolini - poi una splendida corsa fino alla semifinale. Infine, l'estone Kontaveit prevale sulla belga Mertens.

Oggi, il via alle 14, Kontaveit - Sasnovich, a seguire Strycova - Vondrousova.

Risultati

[Q] Marketa Vondrousova (CZE) d Kristyna Pliskova (CZE) | 6 - 2 | 7 - 5 |

Anett Kontaveit (EST) d Elise Mertens (BEL) | 7 - 5 | 6 - 7 (7) | 6 - 1 |

[1] Barbora Strycova (CZE) d [7] Julia Goerges (GER) | 4 - 6 | 6 - 3 | 1 - 0 | RET

[Q] Aliaksandra Sasnovich (BLR) d Camila Giorgi (ITA) | 6 - 4 | 6 - 4 |

Programma

14:00 - ANETT KONTAVEIT (EST) V ALIAKSANDRA SASNOVICH (BLR)

16:00 - [1] BARBORA STRYCOVA (CZE) V MARKETA VONDROUSOVA (CZE)