WTA Brisbane - Cast di lusso, guida la Muguruza

Il torneo di Brisbane - in programma dal 31 dicembre al 6 gennaio - introduce la stagione della racchetta al femminile. Competizione nobile, livello alto. Una sorta di preparazione verso il primo slam dell'anno, in agenda come di consueto a Melbourne. A Brisbane, infatti, si ritrovano diverse giocatrici di spicco, in grado di recitare da protagoniste un po' ovunque. A guidare il tabellone è Garbine Muguruza, seconda tennista del mondo e prima testa di serie. Eliminazione nel round robin alle recenti finals, torna in Australia con propositi importanti. Sulle sue code, Pliskova, Svitolina e Garcia. Per tutte, apparizione a Singapore, con però diversi risultati. Saluto nella prima fase per la Svitolina, disco rosso in semifinale per la ceca e la transalpina.

Da valutare l'approccio con il 2018 di Konta e Mladenovic. Cinque sconfitte in serie per la britannica, addirittura 12 per Kiki. Un tramonto di stagione in difetto, reazione alle porte? Stephens e Keys sono variabili da considerare. Exploit americano, sigillo all'US Open per Sloane, proprio in finale con Madison. Da allora, ritorno nel guscio. Un solo match per la Keys, 0 vittorie per la Stephens. La giovane Barty è una mina vagante, gioca bene, non soffre il palcoscenico. La Kvitova - per storia e spessore - non può passare inosservata.

Main Draw

2 Muguruza, Garbiñe (ESP)

4 Pliskova, Karolina (CZE)

6 Svitolina, Elina (UKR)

8 Garcia, Caroline (FRA)

9 Konta, Johanna (GBR)

11 Mladenovic, Kristina (FRA)

13 Stephens, Sloane (USA)

16 Sevastova, Anastasija (LAT)

17 Barty, Asleigh (AUS)

18 Vesnina, Elena (RUS)

19 Keys, Madison (USA)

20 Rybarikova, Magdalena (SVK)

24 Kasatkina, Daria (RUS)

29 Kvitova, Petra (CZE)

31 Bertens, Kiki (NED)

32 Lucic-Baroni, Mirjana (CRO)

34 Kontaveit, Anett (EST)

37 Cirstea, Sorana (ROU)

38 Cornet, Alizé (FRA)

40 Suárez Navarro, Carla (ESP)

41 Stosur, Samatha (AUS)

42 Tsurenko, Lesia (UKR)



Alternates

44 Konjuh, Ana (CRO)

46 Bellis, Catherine (USA)

47 Maria, Tatjana (GER)

51 Witthoeft, Carina (GER)

54 Krunic, Aleksandra (SRB)

56 Vikhlyantseva, Natalia (RUS)

59 Rogers, Shelby (USA)

65 Brady, Jennifer (USA)

73 Watson, Heather (GBR)

87 Sasnovich, Aliaksandra (BLR)