WTA Shenzhen, Halep il faro. Sharapova da seguire - Shenzhen Open Facebook

La prima settimana dell'anno offre diverse opportunità alle giocatrici presenti nel circuito. Non solo Brisbane, spazio anche a Shenzhen e Auckland. Il torneo australiano, come detto, è per qualità il migliore, ma spunti interessanti emergono anche dal parterre cinese. Al Shenzhen Open, prima apparizione per la n.1 del mondo, Simona Halep. Finali a Cincinnati e Pechino per colorare l'ultima porzione di stagione, poi un passo indietro a Singapore. Halep preda delle bordate di Wozniacki e Svitolina. Acclamata dal pubblico, tra le più continue nell'arco dell'annata tennistica, riparte con ambizioni.

Può insidiare il suo dominio Jelena Ostapenko. A Seoul, primo squillo in carriera sul veloce. In archivio anche il primo torneo slam. A Parigi, sulla superficie prediletta, la terra battuta, firma sulla storia. Da corsa anche a Wuhan e Pechino, tramortita da Muguruza e Williams al ballo delle regine.

Dietro a Halep e Ostapenko, poco o nulla, almeno secondo logiche di classifica. La terza, per graduatoria, è Shuai Zhang. Occorre però muoversi nelle pieghe del tabellone per scovare possibili sorprese. Un'azzurra va a caccia di fiducia ed autostima. Camila Giorgi, positiva a Cincinnati - qualificazioni e terzo turno - subito fuori all'US Open per mano della Rybarikova, cerca un trampolino per rilanciare la sua carriera. Maria Sharapova, invece, entra in una stagione forse decisiva. Rendimento alterno dopo lo stop, difficoltà naturali. A Tianjin, titolo prezioso. Attira i riflettori, anche senza corona.

Main Draw

1 Halep, Simona (ROU)

7 Ostapenko, Jelena (LAT)

36 Zhang, Shuai (CHN)

43 Begu, Irina-Camelia (ROU)

45 Wang, Qiang (CHN)

49 Siniakova, Katerina (CZE)

53 Sakkari, Maria (GRE)

57 Babos, Timea (HUN)

60 Buzarnescu, Mihaela (ROU)

61 Sharapova, Maria (RUS)

62 Pliskova, Kristyna (CZE)

66 Diyas, Zarina (KAZ)

70 Riske, Alison (USA)

72 Linette, Magda (POL)

77 Niculescu, Monica (ROU)

78 Giorgi, Camila (ITA)

79 Parmentier, Pauline (FRA)

86 Kozlova, Kateryna (UKR)

88 Jabeur, Ons (TUN)

90 Duan, Ying-Ying (CHN)

95 Alexandrova, Ekaterina (RUS)

96 Sabalenka, Aryna (BLR)

104 Sorribes Tormo, Sara (ESP)

105 Rodina, Evgeniya (RUS)



Alternates

106 Hogenkamp, Richel (NED)

108 Cepelova, Jana (SVK)

109 Gibbs, Nicole (USA)

111 Bogdan, Ana (ROU)

118 Ozaki, Risa (JPN)

121 Kovinic, Danka (MNE)

126 Krejcikova, Barbora (CZE)

127 Pera, Bernarda (USA)

128 Kato, Miyu (JPN)

131 Han, Xinyun (CHN)

132 Zidansek, Tamara (SLO)

135 Schmiedlova, Anna Karolina (SVK)

137 Kuzmova, Viktoria (SVK)

138 Blinkova, Anna (RUS)

139 Teichmann, Jil (SUI)

140 Paolini, Jasmine (ITA)

142 Martincova, Tereza (CZE)

146 Liu, Fangzhou (CHN)

147 Boserup, Julia (USA)

149 Zhao, Carol (CAN)

152 Kerkhove, Lesley (NED)

160 Buyukakcay, Cagla (TUR)

163 Lu, Jing-Jing (CHN)

168 Hozumi, Eri (JPN)

169 Voegele, Stefanie (SUI)

170 Wang, Yafan (CHN)

172 Frech, Magdalena (POL)

177 Collins, Danielle (USA)

179 Jang, Su Jeong (KOR)

187 Cako, Jacqueline (USA)

196 Soylu, Ipek (TUR)

200 Zvonareva, Vera (RUS)

216 Zhang, Kai-Lin (CHN)

217 Gao, Xinyu (CHN)

219 Chang, Kai-Chen (TPE)

221 Chiesa, Deborah (ITA)

222 Eikeri, Ulrikke (NOR)

227 Lao, Danielle (USA)

232 Tig, Patricia Maria (ROU)

234 Skamlova, Chantal (SVK)

240 Stollar, Fanny (HUN)

244 Plipuech, Peangtarn (THA)

248 Stojanovic, Nina (SRB)

252 Jakupovic, Dalila (SLO)

257 Bektas, Emina (USA)

270 Honcova, Michaela (SVK)

293 Raina, Ankita (IND)