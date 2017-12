WTA Auckland, caccia alla Wozniacki - Facebook ASB Classic

Brisbane, Shenzhen ed infine Auckland. La prima settimana dell'anno propone, al femminile, tre tornei. All'ASB Classic, la figura di riferimento è Caroline Wozniacki. Da "eterna seconda" a regina. Il successo con Venus Williams - nell'ultimo atto di Singapore - come punto più alto di una stagione straordinaria per continuità e risultati. N.3 del mondo, favorita d'obbligo. L'insidia principale ha vestigia teutoniche. Julia Goerges non è più giovanissima, ma proviene dalla miglior stagione nel circuito. Lo scorso anno, proprio ad Auckland, sigillo in tre set con la Wozniacki per staccare un biglietto da semifinale. Tramonto dolce nel 2017, titolo a Mosca e corsa a perdifiato al WTA Elite. Finale da prima attrice con la Vandeweghe. Aldilà della classifica, interessante valutare le due all'alba di una nuova annata tennistica.

Deve ritrovarsi, invece, Agnieszka Radwanska. Ultima istantanea a Hong Kong. Secondo turno e mesto saluto. Dodici mesi ad inseguire i fasti del passato, tra dubbi ed alterne prestazioni. Poche scintille, qualche colpo qua e là, piccoli ricordi, spezzoni di magia. Tante le giocatrici in cerca di spazio, da Lauren Davis alla campionessa olimpica Monica Puig, dalla ceca Vondrousova alla coriacea kazaka Putintseva. Nel tabellone principale, l'Italia non conta alcuna unità, ma due azzurre possono inseguire la qualificazione. Sara Errani e Deborah Chiesa ambiscono a qualcosa di importante.

Main Draw

3 Wozniacki, Caroline (DEN)

14 Goerges, Julia (GER)

23 Strycova, Barbora (CZE)

28 Radwanska, Agnieszka (POL)

48 Barthel, Mona (GER)

50 Davis, Lauren (USA)

52 Putintseva, Yulia (KAZ)

55 Vekic, Donna (SRB)

58 Puig, Monica (PUR)

63 Lepchenko, Varvara (USA)

64 McHale, Christina (USA)

67 Vondrousova, Marketa (CZE)

71 Haddad Maia, Beatri (BRA)

74 Flipkens, Kirsten (BEL)

75 Cepede Royg, Veronica (PAR)

76 Van Uytvanck, Alison (BEL)

80 Larsson, Johanna (SWE)

82 Hsieh Su-Wei (TPE)

83 Brengle, Madison (USA)

84 Arruabarrena, Lara (ESP)

89 Martic, Petra (CRO)

94 Townsend, Taylor (USA)

97 Hibino, Nao (JPN)

101 Hercog, Polona (SLO)



Alternates

102 Nara, Kurumi (JPN)

103 Fett, Jana (CRO)

106 Hogenkamp, Richel (NED)

109 Gibbs, Nicole (USA)

110 Kenin, Sofia (USA)

112 Ahn, Kristie (USA)

114 Golubic, Viktoriya (SUI)

117 Broady, Naomi (GBR)

118 Ozaki, Risa (JPN)

119 Rodionova, Arina (AUS)