WTA Brisbane, i risultati

Cade, a Brisbane, la prima testa di serie. Derby fatale a Caroline Garcia, n.3 del tabellone e tra le principali protagoniste dei mesi scorsi. Un set per parte con la connazionale Cornet, poi il ritiro all'alba del terzo complice un problema fisico. Sorprende, per proporzioni, l'affermazione di Ana Konjuh. La croata travolge l'olandese Bertens - più a suo agio su altro terreno - ed approda al secondo turno. 61 62 il punteggio finale. Il vessillo croato sventola in altre due occasioni, Splende il talento di Ajla Tomljanovic. In un incrocio tra wild card, Ajla piega la diciassettenne Destanee Aiava - 61 64. La veterana Lucic, invece, liquida la Maria con un perentorio 60 al terzo.

It's a sad sight for Garcia as she's forced to retire from her match with Cornet at the start of the 3rd set



Get well soon, Caro! #BrisbaneTENnis pic.twitter.com/as94hZHKSE