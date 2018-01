WTA Shenzhen, avvio positivo per Halep e Sharapova - Sharapova Twitter

A Shenzhen, debutto positivo per Simona Halep e Maria Sharapova. Due delle attese protagoniste tendono la mano al 2018, entrano con giusto piglio nel nuovo anno. La rumena, prima testa di serie ed in corsa con Muguruza e Wozniacki per il titolo di regina del circuito, supera in due set Nicole Gibbs. Un minimo equilibrio regna nel primo parziale, dove comunque è Halep a dettare le coordinate. Dopo il 64, un massacro. La Gibbs è in costante affanno, non riesce a proteggere il servizio ed incassa un pesante 61.

Non è da meno Maria Sharapova. 2017 tumultuoso, tra squalifica e rientro. Un rendimento altalenante, dazio da pagare al lungo stop. Il titolo a Tianjin per assaporare sensazioni antiche, ora i riflettori illuminano il cammino della siberiana. La Sharapova bombarda la Buzarnescu fin dall'alba del confronto - 10 palle break nel solo primo set - poi risolve qualche piccolo patema pallina alla mano e vola verso la retta d'arrivo. 63 60 in un'ora e venti.

Termina l'avventura di Jasmine Paolini. Due successi in sede di qualificazione, il contatto con il main draw è però in difetto. L'azzurra fatica a leggere la partita, cede ai colpi della wild card Yafan Wang - 60. La reazione nel secondo non comporta un ribaltone - 64 asiatico.

A proposito di Cina. Shuai Zhang supera la Blinkova - 63 64. La Alexandrova doma la Voegele, infine conduce corsa di rimonta la Kovinic. Perde il set d'avvio con la Sakkari, poi risale e chiude 62 63.

I risultati (fonte ATP)