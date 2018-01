WTA Auckland - Risultati Day 2

Wozniacki - Fonte: @WTA/ Twitter.

Al trittico ATP - Doha, Pune e Brisbane - la WTA risponde per le rime con altrettanti tornei; sul piatto Auckland, lo stesso Brisbane e Shenzhen. Ad Auckland, in Nuova Zelanda, spazio al 1T; numerosi match in programma con 3 delle prime 4 TDS in campo. Scopriamo i risultati.

Centre Court

Il consistente programma del campo principale viene battezzato da Sachia Vickery e Lauren Davis. Tre precedenti, tutti ad appannaggio della N°5 del seeding. Il quarto, però, intacca la statistica: perentorio 6-1 6-2 della Vickery - qualificata - alla sua connazionale. Second sfida tra la WC Sara Errani e la N°3 del seeding Barbora Strycova. 7-3 per l'azzurra nei precedenti. Match tirato che si risolve 6-4 al terzo, dopo che Sara aveva pareggiato i conti nel tie-break del secondo. Terzo ed ultimo match della sessione diurna affidato a Agnieszka Radwanska - N°4 del seeding - e Beatriz Haddad Maia. Tambureggiante 6-2 di Aga nel set iniziale, che perde il 2° 6-4 prima di trionfare con il medesimo punteggio del 1° set. Programma serale che vede impegnata la TDS N°1 Caroline Wozniacki, opposta a Madison Brengle. 6-3 6-0 della danese che non lascia spazio a commenti. Chiudono le ostilità la WC Jade Lewis e la Q Viktoria Kuzmova. Trionfa quest'ultima in diue rapidi set

Granstand

Quattro match in scaletta nel secondo campo in ordine d'importanza. Nel primo incontro; Varvara Lepchenko incrocia la racchetta con la TDS N°7 Mona Barthel. Cinque i precedenti, 3-2 Lepchenko. Statunitense che vince anche questo scontro diretto; tambureggiante doppio 6-2. A seguire, Yulia Putinseva - N°6 del tabellone - duella con Ysaline Bonaventure - qualificata. La belga sorprende la sua dirimpettaia, doppio 6-3 e 2T. Christina Mchale e Taylor Townsend danno vita al derby americano nel pomeriggio neozelandese. 1-0 Mchale i precedenti. Match spalmato su tre set; Mchale dominatrice del primo parziale - 6-1 - Townsend cinica e spietata nei due successivi. Vince la nativa di Chicago. L'ultimo incontro vede di fronte Polona Hercog e Alison Van Uytvanck. Vince in due set Hercog, che conquista la 3° vittoria in altrettanti match contro la sua avversaria.

Court 2

Sofia Kenin - WC - e Jana Fett - Q - aprono il programma; vittoria Kenin con un doppio 6-4. A seguire, Veronica Cepede Royg supera con con doppio 6-3 Lara Arruabarrena. Kurumi Nara e Johanna Larsson sono le ultime protagoniste; vince la svedese 7-6 6-3.