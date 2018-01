WTA Brisbane - Risultati Day 3

Brisbane Tennis Twitter

Il primo WTA Premier della stagione è - come di consueto - Brisbane, città che in questo periodo divora tennis, vista la presenza anche dell'omonimo ATP 250. Quattro partite in programma nella notte italiana, valide per l'accesso ai quarti di finale. Scopriamo i risultati.

Pat Rafter Arena

Due match WTA programmati sul campo principale, intolato al campione australiano. Apre Garbine Muguruza - TDS N°1 - opposta ad Aleksandra Krunic, nessun precedente. L'iberica, non al meglio, vince il primo set 7-5, brekkando la sua dirimpettaia proprio sul finale, perde il 2° nettamente al prolungamento, e nel 3° - dopo essere stata avanti 2-0 - si accascia in terra colpita dai crampi. Ritiro obbligatorio e match perso, "non mi reggevo in piedi, dolore troppo forte" racconterà ai microfoni nel post gara. Il secondo match - in programma nella sessione serale - vede di fronte Johanna Konta e la WC Ajla Tomljanovic. Nessun precedente tra le due. Primo set zeppo di break, risolto 6-4 dalla croata naturalizzata australiana; nel secondo parziale dominio territoriale della Konta che vince anche il terzo il volata, con il punteggio di 6-4.

Show Court 1

Anche nel secondo campo in ordine d’importanza, due match in scaletta. Dopo il match tra Delbonis e Mmoh, ecco l’incintro tra Alize Cornet e Mirjana Lucic-Baroni. Avanti la francese nei precedenti, 2-1. Primo set senza storia, roboante 6-1 inflitto dalla Cornet alla sua dirimpettaia; secondo set decisamente più lottato, sbrogliato dalla transalpina con il break dell’undicesimo game. Secondo ed ultimo incontro tra Sorana Cirstea - avanti 2-0 nei precedenti - ed Anastasija Sevastova, N^7 del tabellone principale. Match senza storia, con la lettone apparsa in una forma smagliante è capace di mettere all’angolo la N^37 del mondo, incapace di imbastire una reazione decisa. Risultato finale di 6-2 6-1 che lascia poco spazio ai commenti.