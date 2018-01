WTA Brisbane - Svitolina supera Konjuh - Brisbane Tennis Twitter

Secondo successo a Brisbane per Elina Svitolina. La terza testa di serie del torneo, dopo l'ottimo approccio con Carla Suarez Navarro, disinnesca in due set Ana Konjuh. Parziale equilibrio solo nel set d'apertura, con la croata che si costruisce anche un'occasione di riaggancio sotto 53. Nel secondo, la Konjuh non riesce a tenere il ritmo della rivale, fioccano i gratuiti e la Svitolina può così volare verso il traguardo. 63 61 il punteggio finale.

Il primo set si risolve nelle fasi iniziali. La Svitolina mette pressione in risposta, spinge fin dai primi colpi e costringe la Konjuh ad opporre adeguata resistenza. Sul 21, la croata deve fronteggiare palla break, forza la seconda ma incappa nel doppio fallo, spalancando la porta all'ucraina. La Svitolina ne approfitta, muove la rivale, disegna uno splendido rovescio di controbalzo, preludio al 41, sigillo sul set. La Konjuh è brava a non mollare la presa, tiene i successivi turni pallina alla mano e alza il livello quando è la Svitolina in battuta. Sul 53, passaggio importante, perché la croata si guadagna una chance. Replica ucraina senza macchia. La Svitolina "chiama" il servizio, la prima a uscire rispedisce al mittente i sogni altrui. 63.

Le accelerazioni di rovescio della Svitolina inondano anche l'alba del secondo. Grimaldello per scardinare la difesa croata, chiave per prendere ulteriore vantaggio. La Konjuh ha una reazione di nervi, gioca un game perfetto e firma il contro-break. Qui in sostanza termina la partita, perché la ragazza di Dubrovnik spara ogni soluzione, perdendo via via la misura dei colpi. Aumentano a dismisura i gratuiti, la difesa della Svitolina è impenetrabile, l'esito ovvio. Altra rottura, questa volta confermata dall'ucraina. 31. Qualche lampo della Konjuh non altera lo spartito, una sola tennista in campo, la Svitolina amplia ancora il margine, si prende parziale e partita. 61.

Gli altri risultati

Sasnovich - Kontaveit 16 76(2) 63

Kanepi - Tsurenko 64 63