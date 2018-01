WTA Brisbane - Konta si ritira, Svitolina in semifinale - Brisbane Tennis Twitter

Johanna Konta alza bandiera bianca. Un problema fisico costringe la britannica ad abbandonare il match con Elina Svitolina nel corso del terzo parziale. Dopo i successi - convincenti - contro Keys e Tomljanovic, un altro passo indietro per la Konta, reduce da una porzione finale di 2017 in chiaroscuro. In bilico, ora, la partecipazione al primo slam di stagione. Discorso diametralmente opposto per la Svitolina, brava a reagire a un primo set in difetto, ad accaparrarsi il prolungamento del secondo e ad allungare così la contesa. Ucraina in semifinale e papabile candidata al titolo.

L'avvio della Konta è perfetto. La britannica disinnesca le offensive ucraine, replicando con costrutto a quattro palle break, in risposta, poi, spinge a tutto braccio. Il rischio paga, perché la Svitolina, specie senza l'ausilio della prima, capitola di frequente. Un rovescio lungoriga illuminante certifica il 30 Konta. Due rotture che indirizzano inesorabilmente il set, con la Svitolina a remare, sballottata da una Konta in grado di assumere il comando dello scambio. Altro schiaffo sul 51, risposta di dritto violenta. La palla schizza sulla riga, con l'ucraina inerme. 61.

La reazione, in apertura di secondo, è veemente. Inizia la vera partita, lo spettacolo è gradevole. Frequenze elevate, la pallina viaggia, entrambe sprigionano la massima forza, non c'è nessun break, si prosegue secondo l'ordine dei servizi. Un braccio di ferro che ha come unica possibile soluzione il tie-break. Anche qui regna l'incertezza, sul 66 arriva l'affondo della Svitolina. Si procura la palla set, sigilla una prima esterna su cui poco può la Konta. La replica si spegne in rete. 7 punti a 6 Svitolina, terzo set.

L'alba sembra ripercorrere le precedenti orme, il pubblico assiste con partecipazione, non c'è traccia di resa. Una manciata di giochi, cinque per la precisione. Sul 32 Svitolina, la Konta chiede l'ausilio medico. Si accascia al suolo, qualche esercizio, la condizione non è ottimale. Problema all'anca e ritiro. Le due si spiegano al centro del campo, francamente un peccato.

Svitolina - Konta 16 76(6) 32 ritiro

Gli altri risultati

Sasnovich - Cornet 36 62 63