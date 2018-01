WTA Hobart - Fuori la Cornet - Hobart International Twitter

Il circuito WTA, per la seconda settimana dell'anno, si divide tra Sydney ed Hobart. In attesa delle principali "figure", ad Hobart, spazio agli ultimi incontri di qualificazione, intervallati da match di primo turno. Eliminazione eccellente nella notte italiana. Alizé Cornet, quarta testa di serie, ai quarti a Brisbane, KO con la Sasnovich, si ferma con la rumena Buzarnescu, già alla ribalta la scorsa stagione e in grado di ritagliarsi uno spicchio di celebrità ai piani alti. Semifinale a Linz con la Strycova, per ricordare un torneo di profilo elevato. Sempre per quel che concerne il primo turno, sigillo della brasiliana Haddad Maia con Lizette Cabrera. Match a senso unico, 63 62 il punteggio.

La nipponica Nara dispone in due della Brengle e iscrive il suo nome nel main draw, destino avverso per la connazionale Hibino. Disco rosso con la prima giocatrice del tabellone di qualificazione, la britannica Watson. Partita in equilibrio, lunga tre set. La Watson concede il primo, ma ha il giusto spunto sul finire del secondo. Al terzo, l'inerzia non muta. 46 75 63. La Cepelova rinvia l'epilogo con la Van Uytvanck, vince il secondo, pilotando così la contesa al parziale decisivo, ultima parola belga. 63 46 75. Belgio che può contare anche sulla Flipkens, perfetta con la Bains - 64 62.

Da segnalare, infine, le vittorie di Stojanovic - 61 64 alla Glushko - e Niculescu - 60 64 alla Kudryavtseva.