WTA Hobart, fuori Begu e Siniakova. Avanza la Mertens - Elise Mertens Facebook

Tre teste di serie impegnate a Hobart, una sola stacca il pass per il turno successivo - in attesa del confronto, tuttora in corso, tra Tsurenko e Putintseva. Elise Mertens supera il primo ostacolo del 2018 senza particolari difficoltà. La belga scende in campo con la brasiliana Haddad Maia dopo il bye d'esordio e si impone in due set con identico punteggio - 64 64.

Discorso diverso per Begu e Siniakova. La rumena, sul medesimo rettangolo con la connazionale Niculescu, presta il fianco. Punteggio netto - 63 62. Si tratta della seconda vittoria in altrettanti confronti per la Niculescu - primo match tra le due a Eastbourne nel 2010. Terza affermazione per la 30enne di Slatina, dopo le due nel percorso di qualificazione. Primo turno fatale anche alla Siniakova. Finalista a Shenzhen sul finire della scorsa stagione, trova porta chiusa a Hobart nel 2018. L'avvio è convincente - 62 - ma dal secondo parziale la Riske risale e inchioda la ceca - 63 75.

A proposito di Repubblica Ceca, sorte avversa anche per la Vondrousova. Sbatte sul muro Vekic - 64 64. Per la croata, pronto riscatto dopo la prematura eliminazione a Auckland per mano della Flipkens.

I risultati

L'ordine di gioco di domani - Inizio alle 2.00 AM ora italiana

Fourlis v Watson

Flipkens v Riske

Zhang v Sabalenka

Sessione serale: Niculescu v Lepchenko