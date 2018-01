WTA Sydney - Muguruza supera Bertens - Sydney International Twitter

Garbine Muguruza - prima testa di serie - supera lo scoglio inaugurale a Sydney ed approda così al terzo turno. La spagnola si impone - 63 76(6) - su Kiki Bertens, al termine di una partita di controllo nel primo set e di difficile lettura nel secondo - con l'olandese in grado di ricucire e spingere la sfida al prolungamento.

L'approccio con la partita della Muguruza è perfetto, la spagnola si costruisce un vantaggio in avvio, l'affondo diventa realtà nel corso del quarto gioco. La Bertens regge sul primo passante della rivale, ma viene perforata da un chirurgico lob, preludio alla rottura. 31. La nativa di Caracas sigilla pallina alla mano l'allungo, 41 e 52. Il parziale non riserva sorprese e scorre sul fronte spagnolo. La spallata in avvio di secondo sembra ostruire la strada del ritorno alla Bertens, ma l'olandese è giocatrice di livello, coriacea. Mantiene le code della Muguruza e coglie lo spiraglio sul 43. Aggancio e incontro in equilibrio. Si raggiunge il tie-break, Garbine ha la parola conclusiva. 8 punti a 6, match in archivio.

Si conferma anche Agnieszka Radwanska. Nobile primo turno con la britannica Konta, poi ostacolo americano. Il talento in ascesa della Bellis per testare l'effettivo reintegro di Aga nell'élite della racchetta. Lo spettacolo è racchiuso nel settore iniziale del match. La Radwanska ha le maggiori opportunità, ma è il tie-break il punto di svolta. La polacca, a 4, firma il set e di fatto chiude a doppia mandata il duello, nel secondo il divario è notevole. 60 perentorio, Radwanska pericolosa mina vagante.

Muguruza - Bertens 63 76(6)

Radwanska - Bellis 76(4) 60