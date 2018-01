WTA San Pietroburgo, in campo Roberta Vinci - Fonte: Tatiana from Moscow, Russia - CC-BY-SA-2.0

In attesa della chiusura capitolina - ultimo torneo al Foro e poi il saluto al mondo del tennis - Roberta Vinci insegue qualche riscontro di campo. Dopo il mancato approdo nel main draw a Melbourne, l'azzurra riparte da San Pietroburgo, torneo da sempre nelle corde dell'artista di casa Italia. Nobile il percorso di qualificazione - successi con Watson, Kovinic e Petkovic - ora una prima fermata nel tabellone principale alla portata. Gioca con un'altra ragazza proveniente dal labirinto di qualificazione, la ceca Martincova. Primo confronto in carriera, ghiotta opportunità. Secondo incontro sul campo principale, tocca in precedenza alla quinta testa di serie, Julia Goerges. La teutonica - titolo a Auckland ma scivolone in Australia al cospetto della Cornet - apre con la Sakkari, reduce da 4 sconfitte consecutive.

Si rivede, nel circuito, Vera Zvonareva. L'esperta russa tenta il colpaccio con l'olandese Bertens, stoppata all'Australian Open dalla futura regina Wozniacki. Parte contro-pronostico Vera, battuta a Melbourne dalla Kalinskaya. La Kuzmova, a seguire, incrocia la racchetta con la Kasatkina, mentre a rifinire il programma troviamo Dominika Cibulkova, positiva a Sydney - quarti con la Kerber - ma subito fuori all'Australian Open con la Kanepi.

TC Dynamo - Il secondo rettangolo di gioco propone invece due partite. Timea Bacsinszky si affaccia a San Pietroburgo a caccia di certezze, affronta la Rybakina. La rumena Begu deve invece sciogliere l'interrogativo Petkovic.

Si inizia alle 11 ora italiana, diretta SuperTennis.