WTA San Pietroburgo - Vinci vs Goerges, debutta la Wozniacki

Secondo turno - e quinto impegno a San Pietroburgo - per Roberta Vinci, chiamata quest'oggi a sciogliere un interrogativo non semplice. Sul campo principale, nel primo match in programma, l'azzurra affronta la teutonica Julia Goerges, realtà consolidata ai vertici del circuito. Dopo lo scivolone a Melbourne, esordio solido con la Sakkari. Vanta, nel 2018, il titolo a Auckland, è tra le favorite qui. La Vinci fonda le sue possibilità su un passato favorevole, tre successi in altrettante partite con la Goerges - l'ultimo risale al torneo di Stoccarda del 2016, era ovviamente un'altra Goerges.

Dopo alcuni giorni di stacco, si rivede sul rettangolo di gioco anche la campionessa slam Caroline Wozniacki. Regina al termine di una finale estenuante con Simona Halep, sfida Anastasia Potapova. Diversa cilindrata, occorre però fare attenzione a un possibile contraccolpo negativo dopo il trionfo.

La Mladenovic deve interrompere la sua descensio, non si aggiudica un incontro da Washington, gioca in Russia con la slovacca Cibulkova. Dominika controlla al momento la rivalità - 5-1 - è di certo più in palla rispetto alla rivale. Una contesa - con la Cirstea - per scaldare i motori, parte con margine. La Makarova, approccio di livello con la Pavlyuchenkova, attende la Siniakova, epilogo con Petra Kvitova. In difetto a Melbourne, perfetta nel cogliere le attuali carenze della Vesnina, la potente ceca incrocia la racchetta con la rumena Begu.

Il programma

Vinci - Goerges

Mladenovic - Cibulkova

Siniakova - Makarova

Wozniacki - Potapova

Kvitova - Begu