Fed Cup, l'Italia si aggrappa alla Errani

L'Italia della racchetta, al femminile, si aggrappa al cuore di Sara Errani. La prima giornata di Fed Cup - si gioca sul rosso, a Chieti - si chiude in equilibrio. Come da previsione, la partenza è in difetto, Jasmine Paolini ci mette coraggio e spirito d'offesa, ma la differenza, tecnica e d'esperienza, rispetto a Carla Suarez Navarro è evidente. Il secondo confronto tra le due non si discosta dal primo, c'è una giocatrice a costruire e a rifinire, l'altra a sprintare per trovare una chiave di lettura in grado di mutare un esito scritto. Il parziale d'apertura si spezza nel corso del terzo gioco, quando la Suarez si guadagna un break di margine. Solco che si amplia fino al 41, quando la Paolini, complice un passaggio a vuoto della Suarez, accorcia. Illusione momentanea, 62. Il secondo set non offre novità di rilievo. L'allungo è immediato e spagnolo. 32. La Suarez, ancora una volta, scivola al tramonto, sul 52 non chiude, ma in risposta pone la sua firma. 63.

Come detto, serata azzurra, perché Sara Errani sfodera una sua versione d'annata, una versione di coppa. Tesse una tela senza strappo alcuno, stordisce la Arruabarrena, la induce in errore. La spagnola perde le coordinate della contesa, affonda nel terzo gioco e spalanca le porte alla tennista tricolore. La Errani sbarra la porta nel sesto gioco, vola al 61. Nella lotta, Sarita si esalta, suo un secondo game fiume nel secondo parziale. Perde la battuta poco dopo, ma è di testa nel duello. Riparte, sigilla la partita, offre all'Italia una chance.

Quest'oggi si ricomincia proprio dalla Errani, la partita è di altro spessore, perché si affrontano le due numero uno, c'è la Suarez oltre la rete. Una Suarez, come ribadito ieri, in palla in questo scorcio di 2018. La Errani può però ancorare ai numeri i suoi propositi. Ha un bilancio estremamente positivo con la Suarez, in generale e soprattutto su questa superficie - 8/1, 5/0 a livello WTA. Ultimo confronto a Sydney nel 2016, due set a zero per Sara. Il match è in programma alle 15, a seguire Paolini - Arruabarrena - nessun precedente. Infine, in caso di equilibrio, il doppio, con la giovane coppia Chiesa - Cocciaretto alla prova Garcia Perez - Martinez Sanchez.