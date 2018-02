WTA Doha, programma ricco - Julia Goerges Twitter

A Doha, la competizione entra nel vivo. Martedì ricco di partite e spettacolo. Madison Keys inaugura il programma sul centrale. Alle spalle le difficoltà post US Open, buon percorso a Melbourne, quarti e KO con Angelique Kerber. Proprio a Melbourne, l'unico atto in archivio con Qiang Wang, rivale odierna. 61 75 Keys nell'occasione. Kristina Mladenovic, con rinnovata fiducia, sfida invece Shuai Peng. Descensio interrotta, finale a San Pietroburgo per ritrovare confidenza con il successo. A ruota, doppio assolo in Fed Cup. La Kvitova, regina nel citato torneo russo, deve sbarazzarsi della Buyukakcay, mentre Garbine Muguruza, assente in Fed Cup e quarta testa di serie, deve sciogliere l'interrogativo Duan. Un precedente, all'US Open dello scorso anno. 64 60 per la nativa di Caracas, fermata all'Australian Open dalla Hsieh.

La sessione serale ospita Julia Goerges, una delle principali protagoniste della scorsa annata tennistica. Avvio col botto anche nel 2018, poi qualche scivolone. A San Pietroburgo, semifinale e stop in tre set con la Kvitova, a Doha apre con la Safarova. Rivalità in equilibrio - 2-2 - ultimo assaggio nel 2014. Parità assoluta anche tra Garcia e Cibulkova. A Madrid, anno 2016, W Cibulkova, replica francese un anno dopo a Wuhan.

Johanna Konta ha l'occasione per riscattare la sconfitta patita all'Australian Open per mano di Bernarda Pera, la Rybarikova duella con Fatma Al Nabhani, la Strycova trova la Krunic. Sul 2, Elise Mertens - Timea Babos, senza dimenticare il match tra Kontaveit e Cornet, sul 3 la Sevastova - vs Vekic - ma anche la Suarez, battuta di recente in Fed Cup dalla nostra Errani.

Si inizia alle 10 ora italiana.

CENTER COURT

Qiang Wang (CHN) v Madison Keys (USA) [12]

Shuai Peng (CHN) v Kristina Mladenovic (FRA) [11]

Cagla Buyukakcay (TUR) v Petra Kvitova (CZE) [16]

Ying-Ying Duan (CHN) v Garbiñe Muguruza (ESP) [4]

Not before 7pm

Julia Goerges (GER) [9] v Lucie Safarova (CZE)

Caroline Garcia (FRA) [7] v Dominika Cibulkova (SVK)

COURT 1

Johanna Konta (GBR) [10] v Bernarda Pera (USA)

Fatma Al Nabhani (OMA) v Magdalena Rybarikova (SVK) [14]

Barbora Strycova (CZE) v Aleksandra Krunic (SRB)

COURT 2

Anett Kontaveit (EST) v Alizé Cornet (FRA)

Samantha Stosur (AUS) v Irina-Camelia Begu (ROU)

Elise Mertens (BEL) [15] v Timea Babos (HUN)

COURT 3

Anastasija Sevastova (LAT) [13] v Donna Vekic (CRO)

Tatjana Maria (GER) v Carina Witthoeft (GER)

Carla Suárez Navarro (ESP) v Kateryna Bondarenko (UKR)

COURT 5

Yulia Putintseva (KAZ) v Marketa Vondrousova (CZE)

Maria Sakkari (GRE) v Sorana Cirstea (ROU)