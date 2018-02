WTA Doha, il programma di mercoledì - Qatar Tennis Fed. Twitter

Programma intenso a Doha, sede del Qatar Total Open 2018. Secondo turno, sul centrale Elina Svitolina inaugura il mercoledì al femminile. La terza testa di serie gioca con la qualificata ceca Marketa Vondrousova. Radwanska e Kvitova si sfidano per la dodicesima volta. Guida di un'incollatura la Kvitova - nel 2016 gli ultimi due incontri a Indian Wells e New Haven, doppio sigillo polacco - favorita anche quest'oggi. Appare più sicura di una Radwanska incline a pericolosi passaggi a vuoto. Rischio d'apertura con la Barthel, Aga va a caccia di antiche sensazioni. Interessante test per Simona Halep. Finalista a Melbourne, valuta la condizione fisica con la Makarova. Lo scorso anno, a Washington, ritiro nel corso del terzo parziale per la rumena. Completa la sessione diurna, sul centrale, Caroline Wozniacki. Difende la prima posizione mondiale, dopo i quarti a San Pietroburgo, "pesca" la Witthoeft.

Karolina Pliskova, nella sessione serale, attende invece Alizé Cornet. Bilancio in equilibrio - 1-1 - nel 2017, a Brisbane, 63 60 per la ceca, fermata ai quarti a Melbourne e in semifinale nel citato torneo di Brisbane. La Ostapenko, infine, scruta la Buzarnescu.

Sull'uno, dopo Blinkova - Mladenovic, Julia Goerges e Barbora Strycova. La teutonica è in difetto, sotto 6-4 nei precedenti, ma sembra avere qualcosa in più, aldilà delle tre sconfitte maturate nel 2017. Angelique Kerber, in un duello di braccio e forza, contende un posto al terzo turno a Sam Stosur. 4-3 Kerber, ultimo passaggio all'olimpiade di Rio. Sul due, derby americano, il talento della Bellis impatta sulla potenza della Keys. Konta - Suarez è match aperto, la Rybarikova gioca con la Niculescu.

A chiudere, sul tre, Sevastova - Osaka e Mertens - Cirstea.

CENTRE COURT

Starting at 12 noon - Italia -2

Eline SVITOLINA (UKR) [3] v [Q] Marketa VONDROUSOVA (CZE)

Agnieszka RADWANSKA (POL) v Petra KVITOVA (CZE) [16]

Ekaterina MAKAROVA (RUS) v Simona HALEP (ROU) [2]

Caroline WOZNIACKI (DEN) [1] v Carina WITTHOEFT (GER)

Not before 7pm

Karolina PLISKOVA (CZE) [5] v Alizé CORNET (FRA)

Mihaela BUZARNESCU (ROU) v Jelena OSTAPENKO (LAT) [6]

COURT 1

Starting at 3.30pm

[Q] Anna BLINKOVA (RUS) v Kristina MLADENOVIC (FRA) [11]

Julia GOERGES (GER) [9] v Barbora STRYCOVA (CZE)

Samantha STOSUR (AUS) v Angelique KERBER (GER) [8]

COURT 2

Starting at 3.30pm

[Q] Catherine BELLIS (USA) v Madison KEYS (USA) [12]

Johanna KONTA (GBR) [10] v Carla SUAREZ NAVARRO (ESP)

[Q] Monica NICULESCU (ROU) v Magdalena RYBARIKOVA (SVK) [14]

COURT 3

Starting at 3.30pm

Anastasija SEVASTOVA (LAT) [13] v [Q] Naomi OSAKA (JPN)

Elise MERTENS (BEL) [15] v Sorana CIRSTEA (ROU)