WTA Doha, oggi gli ottavi - Kvitova

Ottavi di finale sul veloce di Doha. Qatar Total Open 2018, Garbine Muguruza introduce il programma odierno, gioca da favorita con Sorana Cirstea. Di altro tenore il confronto tra Pliskova e Bellis. La giovane americana, reduce dal duello con la connazionale Keys, deve trovare la chiave per disinnescare la potente ceca, dominante nel duello di stagione a Brisbane. La sessione diurna, sul campo principale, viene ultimata da Simona Halep. Perentorio 63 60 alla Makarova, Sevastova è step ulteriore. 5-3 per la ragazza di Constanta nel computo dei precedenti, sue le tre sfide del 2017 - Stoccarda, Madrid, Cincinnati.

Caroline Wozniacki, tambureggiante con la Witthoeft, gioca per la nona volta con la Niculescu. 8-0, non sembra esserci partita. Attesa, invece, per Konta - Kerber. Lo scorso anno, a Eastbourne, prima affermazione per la britannica, qui sembra avere margine la tedesca, ritrovata e puntuale con la Stosur.

Sull'uno, Caroline Garcia trova Anna Blinkova, Julia Goerges, tre set per prevalere sulla Strycova, va al duello con la Buzarnescu - un incrocio nel 2009 a Bucarest, W tedesca. Infine, Svitolina - Kvitova. Vittoria di spessore con la Radwanska, la ceca prova a dare linfa a un percorso favorevole con l'ucraina. 6-1, quattro successi nel 2016. Oggi è un'altra Svitolina, confronto da seguire con attenzione.

Centre Court Starts At 14:00 (Italia -2)

Sorana Cirstea (ROU) vs Garbiñe Muguruza (ESP)

Karolina Pliskova (CZE) vs Catherine Bellis (USA)

Anastasija Sevastova (LAT) vs Simona Halep (ROU)

Centre Court Not Before 19:00

Caroline Wozniacki (DEN) vs Monica Niculescu (ROU)

Johanna Konta (GBR) vs Angelique Kerber (GER)



Court 1

Caroline Garcia (FRA) vs Anna Blinkova (RUS)

Julia Goerges (GER) vs Mihaela Buzarnescu (ROU)

Elina Svitolina (UKR) vs Petra Kvitova (CZE)