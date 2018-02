WTA Doha, il programma dei quarti

Il Qatar Total Open si conferma torneo di altissimo livello, l'edizione 2018 non fa eccezione. Garbine Muguruza è la prima a scendere in campo, alle 13.30 ora italiana. La spagnola deve sciogliere alcuni dubbi riguardanti il reale stato di forma, dopo le uscite, non probanti, con Duan e Cirstea. Di altro tenore l'imminente confronto con la Garcia, apparsa in palla con Cibulkova e Blinkova. Nel 2017, a Tokyo, 62 64 Muguruza.

Al termine, palcoscenico per Simona Halep. Impressione di forza con Makarova e Sevastova, incrocia la racchetta, per la prima volta, con Catherine Bellis, speranza d'America. Labirinto di qualificazione, approccio con la Kasatkina, poi doppio colpo, con Keys e K.Pliskova. Contro-pronostico, prova a fermare la finalista del recente Australian Open. Caroline Wozniacki, invece, deve fronteggiare l'ostacolo teutonico. Dopo una partenza in difetto con Johanna Konta, un poderoso ritorno per Angelique Kerber - in precedenza sigillo con la Stosur. Le due non duellano dal 2016, ultimo atto all'US Open e firma di Angelique, avanti al momento 8-5.

Il programma si completa in serata. Petra Kvitova - percorso nobile, Radwanska e Svitolina le vittime - attende Julia Goerges, ormai realtà consolidata ai piani alti. Chiusura col botto lo scorso anno, attestato di maturità nella corrente stagione. Doppio 62 alla Buzarnescu, occasione di riscatto dopo il KO, proprio con la Kvitova, a San Pietroburgo. Due set in equilibrio, 62 ceco al terzo.

Centre Court Starts At 3:30 pm (Italia -2)

Caroline Garcia (FRA) - Garbiñe Muguruza (ESP)

Catherine Bellis (USA) - Simona Halep (ROU)

Caroline Wozniacki (DEN) - Angelique Kerber (GER)

Centre Court Not Before 8:00 pm

Petra Kvitova (CZE) - Julia Goerges (GER)