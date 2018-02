WTA Budapest, Vinci alla prova Sasnovich

Roberta Vinci illumina il centrale di Budapest. L'azzurra, attesa al Foro per l'ultima esibizione prima del ritiro, tenta di nobilitare il tramonto di carriera. A San Pietroburgo, interessante riscontro, in crescita Roberta, brava a concludere il percorso di qualificazione e ad ottenere una vittoria nel tabellone principale, prima dello stop al cospetto di Julia Goerges. Qui in Ungheria, due successi, il secondo ieri con la Lapko, per accedere al main draw e sfidare Aliaksandra Sasnovich. Non ci sono precedenti a livello WTA tra le due, ma la Vinci ha di certo le armi per porre all'angolo la bielorussa. Fuori, invece, Jasmine Paolini. Il talento tricolore cede piuttosto nettamente alla Rodionova - 62 60.

Sono sette le partite in programma quest'oggi, apertura con Buzarnescu e Arruabarrena. Al termine di Vinci - Sasnovich, riflettori per Kuzmova e Cirstea. Epilogo con Vekic e Udvardy, speranza di casa. Sul Temesvari, invece, la spagnola Garcia Perez incrocia la Krunic, la Bonaventure prova a fermare la Sorribes, mentre la svedese Larsson parte favorita con la Frech.

Facciamo ora un passo indietro. Quattro incontri di primo turno in archivio. Sigillo in rimonta della Lisicki. Dopo lo 06 d'apertura, la teutonica rinviene e prevale sulla Parmentier - 64 62. La Martic doma la Lottner - 64 62 - la Barthel dilaga al terzo con la Kozlova - 75 57 60. Infine, la Van Uytvanck controlla la Dodin - 63 62.

Il programma

COURT TIME PLAYER OPPONENT SCORES

KÖRMÖCZY COURT Starts At 10:00 am

Mihaela Buzarnescu (ROU)- Lara Arruabarrena (ESP)

Aliaksandra Sasnovich (BLR) - Roberta Vinci (ITA)

Viktoria Kuzmova (SVK) - Sorana Cirstea (ROU)

Panna Udvardy (HUN) - Donna Vekic (CRO)



TEMESVÁRI COURT Starts At 10:00 am

Georgina Garcia Perez (ESP) - Aleksandra Krunic (SRB)

Ysaline Bonaventure (BEL) - Sara Sorribes Tormo (ESP)

Johanna Larsson (SWE) - Magdalena Frech (POL)