WTA Dubai - Errani alla prova Kerber, Bellis - Muguruza da seguire

Ottavi di finale a Dubai, un'azzurra in corsa. Sara Errani - tre successi in sede di qualificazione e un assolo al 1T con la Tsurenko - sfida senza alcun timore Angelique Kerber. Secondo match sul campo n.1, tre precedenti, due favorevoli a Sara. Il pronostico pende verso l'angolo teutonico, quella attuale è una Kerber in condizione, tecnica e mentale. Titolo a Sydney, semifinale a Melbourne, impressione di forza qui con la Strycova. Serve un'impresa. Sul medesimo rettangolo, Kontaveit - Osaka, prima, e Garcia - Makarova, poi. Il via alle 11 ora italiana.

Medesimo start sul centrale. Incrocio n.7 tra Karolina Pliskova e Carla Suarez Navarro. Perfetto equilibrio, la ceca parte in vantaggio. Elena Vesnina, dopo una prova solida contro una Peng non al meglio, affronta la Ostapenko, in chiaroscuro all'alba della corrente stagione. Elina Svitolina, sigillo a Brisbane, deve prestare attenzione alla Wang, ripescata dopo il KO nell'ultimo turno di qualificazione e chirurgica con la Bertens. Un solo incontro in archivio, a Indian Wells nel 2017. W ucraina.

Debutto convincente per Konta e Kasatkina. Firma con la Pavlyuchenkova per la britannica, affermazione di prestigio con la Radwanska per la russa. A Sydney, lo scorso anno, sorriso Konta. Deve sciogliere diversi interrogativi Johanna, un buon test sulla strada che conduce all'élite della racchetta. Il match forse più interessante è quello che contrappone Bellis e Muguruza. Nobile cammino a Doha per la stellina d'America, capace di stoppare la connazionale Keys e Karolina Pliskova. Nel medesimo torneo, Muguruza da finale, disco rosso con la Kvitova. Prima scossa del 2018 per la spagnola, un possibile trampolino.

Campo centrale

Ka.Pliskova - Suarez Navarro

Vesnina - Ostapenko

Svitolina - Wang

Konta - Kasatkina

Bellis - Muguruza

Campo n.1

Kontaveit - Osaka

Errani - Kerber

Garcia - Makarova