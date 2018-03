WTA Acapulco - Finale tra Voegele e Tsurenko

Lesia Tsurenko approda in finale ad Acapulco. L'ucraina completa un percorso ai limiti della perfezione, superando in due parziali Daria Gavrilova. Partita a senso unico - 62 64 il punteggio - condita dal numero di errori eccessivo della nativa di Mosca. Dieci doppi falli, una difficoltà evidente nel gestire la battuta. Quattordici, nel complesso, le palle break offerte dalla Gavrilova, sette le rotture a firma Tsurenko. Impossibile, con queste coordinate, mantenere un filo d'equilibrio. Si tratta della quarta vittoria in due set per la Tsurenko, reduce anche dalla tonante affermazione ai quarti con la Mladenovic.

A contendere il titolo all'ucraina, Stefanie Voegele. L'elvetica spezza la maledizione e centra la prima finale in carriera - in precedenza 0/8 a livello di semifinale. In due parziali, estromette la principale sorpresa del torneo messicano, Rebecca Peterson. La corsa della svedese, iniziata dal labirinto di qualificazione, si interrompe a un passo dal sogno. 64 76 - tie-break a 5 - la Tsurenko sfrutta l'ottima incidenza con la prima di servizio e si infila nelle difese scandinave nel set d'apertura. Il secondo procede senza scosse fino al prolungamento, lì Lesia ha l'ultima parola.

L'incontro tra Tsurenko e Voegele è in programma sul centrale, non prima dell'una di notte in Italia. Sesta fermata tra le due, la Tsurenko guida 4-1. Nel 2016, a Katowice, 64 60 Voegele. Dopo un'apertura di 2018 piuttosto sottotono, entrambe hanno una chance, trampolino per nobilitare la corrente stagione.

Semifinali

Voegele - Peterson 64 76(5)

Tsurenko - Gavrilova 62 64