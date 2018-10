Resultado Chile - Costa Rica 2014 (4-0)

23:13. Por nuestra parte nada más. Nos despedimos y os invitamos a seguir toda la actualidad relacionada con el Mundial de Brasil, con el fútbol internacional y con todo el deporte, en VAVEL.com. ¡Buenas noches!

23:11. La Roja no volverá a jugar hasta el 4 de marzo. Esta vez sí, en fecha FIFA y con toda la artillería, Chile jugará en Stuttgard contra uno de los grandes favoritos al título: Alemania.

23:10. Por su parte Chile deja un sabor de boca excelente. Una primera parte algo espesa, dio paso a una exhibición en la segunda. Interesantes futbolistas, como Hernández, Albornoz, Barriga, Fierro o Muñoz, pondrán las cosas difíciles a Sampaoli a la hora de confeccionar la lista final para la Copa del Mundo de Brasil.

23:08. El próximo sábado, Costa Rica repetirá amistoso. Será en Estados Unidos, en la ciudad de Los Angeles, contra Corea del Sur, que iniciará una gira americana en la que enfrentará, además de a los ticos, a México y a USA.

23:06. Muchas dudas deja Costa Rica. Si bien es cierto que le faltaron sus jugadores más importantes, las prestaciones de los ticos fueron muy bajas. La única ocasión, clara eso sí, de los centroamericanos fue al principio del partido en las botas de McDonald, que junto a Hernández fue el mejor jugador costarricense.

23:05. Se acabó el partido en Coquimbo. Cómoda victoria de Chile sobre Costa Rica. 4-0. Inmensa segunda parte de la Roja que deja unas sensaciones inmejorables.

94'. ¡Final!

93'. A punto de marcar el quinto. Álvarez remató un córner de Fierro y Pemberton rechazó como pudo. Va a ser la última ocasión del partido.

90'. Sale el cartelón. Cuatro minutos de descuento.

88'. Costa Rica solo busca el final del encuentro. Habrá que ver si los ausentes Bryan Ruiz, Campbell o Keylor Navas, pueden subir el nivel de este equipo en Brasil, porque con Inglaterra, Italia y Uruguay como rivales, el horizonte se presenta muy negro para los ticos en el Mundial.

87'. Juegue quien juegue, la idea no se negocia en Chile. El espectacular trabajo de Bielsa ha encontrado continuidad en Sampaoli y la Roja sigue apostando por la pelota y el ritmo alto como señas de identidad.

86'. Excelentes sensaciones de los goleadores, Albornoz, Hernández y Muñoz, así como Barriga en la primera parte.

84'. Muchas notas positivas en este banco de pruebas para Sampaoli. Varios futbolistas de los que están hoy aquí acompañarán a los Alexis Sánchez, Vidal, Valdivia, Medel, Vargas, Bravo, etc.

82'. Ya comentábamos que Chile podía hacer lo quisiera con el partido. A poco que aceleró hizo otro gol. La segunda parte está dejando una diferencia de niveles abismal.

80'. Muy desequilibrado el partido. Chile jugando a placer y Costa Rica deseando que acabe el encuentro.

79'. Merecido premio al delantero chileno, que había ofrecido trabajo y movilidad en el primer tiempo y que en este segundo había caido al lado izquierdo con la entrada de Paredes.

78'. ¡Ahora sí! ¡Goooooooool gol gol gooooool de Chile! Muñoz hace el cuarto!

77'. A punto de marcar Paredes para Chile. Pemberton rechazó su disparo.

76'. Entra Fernando Cordero en Chile. Se va Pávez.

74'. Monólogo chileno. El equipo local maneja la pelota a su antojo. Dominio total. Sin embargo la ambición parece ir bajando. No acelera Chile para crear ocasiones.

71'. Cambio en Chile. Se va Rojas y entra Osvaldo González. Carrusel de sustituciones de aquí al final.

70'. Curiosidades de los goleadores rojos. Ambos debutantes y ambos no nacidos en Chile. Albornoz, como ya comentamos, es nacido en Suecia y Hernández en Argentina.

67'. El partido traerá lo que Chile quiera que traiga. Si acelera puede golear escandalosamente a Costa Rica. Dominio absoluto, superioridad numérica, hambre de los jugadores chilenos y desidia de los costarricenses.

66'. Costa Rica renuncia al partido por completo. McDonald y Hernández se retiran del campo. Pintos saca a sus mejores futbolistas del verde. Entran Acosta y Herrera.

65'. Nueva tarjeta amarilla para Costa Rica. Meneses derribó a Muñoz que buscaba la portería tica.

63'. Se queda con uno menos Costa Rica. Incomprensible acción de Umaña, que ya tenía una tarjeta y deja a sus compañeros en inferioridad. La impotencia desactivó al defensor costarricense.

62'. Durísima entrada de Umaña sobre Menenes. Segunda tarjeta amarilla para el defensa Tico que es expulsado.

60'. Sin opciones Costa Rica. No ha tocado la pelota la selección Tica en esta segunda parte. Chile domina, juega, maneja... y golea. Solo un equipo sobre el verde.

57'. Noche de debutantes. Como Albornoz, autor del primer gol chileno, Hernández también debutaba hoy con la Roja. Inmejorable estreno con dos tantos. Muchos recursos los de Sampaoli para el Mundial.

55'. Salió Chile con una marcha más en esta segunda parte y lo está demostrando. Rodillo chileno.

53'. Saque de esquina excelentemente ejecutado por Meneses y al primer palo aparece Hernández para convertir el tercero de Chile y el segundo de su cuenta.

53'. ¡Gol gol goooooool! ¡El tercero de Chile! ¡Otra vez Pablo Hernández!

51'. Remate de cabeza de Pablo Hernández que se descolgó hasta dentro del área. Gran centro desde la derecha de Fuenzalida. Pemberton, muy flojo, no acierta a atajar y la pelota entra suave en la portería de Costa Rica.

50'. ¡Gol gol goooooooool de Chile! ¡Gol gol gooool de Hernández!

48'. Costa Rica quiere apretar arriba la salida de balón chilena, como hizo al inicio del partido. Pero esta vez la Roja, más asentada, supera la presión con calidad. Gran manejo de balón de los locales.

47'. Empieza Chile dominando totalmente. Los dos laterales, Fierro y Albornoz ganando línea de fondo en la misma jugada. Muy buenos automatismos del equipo chileno.

45'. Sorprendió la ausencia de Esteban Paredes, pero ya está sobre el verde el atacante de Colo-Colo.Se coloca como 9 y es Muñoz el que cae a la zona izquierda en la que se movió Barriga en la primera mitad.

22:15. Arranca la segunda parte.

22:13. A punto de empezar la segunda parte con varios cambios. Paredes, Meneses y Toselli listos para entrar en Chile.

22:10. Muchos de estos futbolistas se están jugando estar en el próxmo Mundial con sus selecciones ya que, al no ser jornada FIFA oficial, los jugadores más importantes de ambos combinados no han sido convocados.

22:03. Muchos futbolistas de ambos equipos calientan sobre el césped. Se preparan numerosos cambios.

22:00. Barriga fue el futbolista más activo durante el primer tiempo, aglutinando mucho juego chileno. Albornoz aportó dinamismo desde la banda, al margen del gol y Muñoz mucha movilidad y desmarques por delante de la línea de la pelota. Por parte costarricense, la calidad de Hernández y la profundidad de McDonald. El delantero tuvo una ocasión inmejorable en un mano a mano con Herrera, pero el portero chileno le ganó la partida.

21:56. El primer tiempo tuvo dos partes claramente diferenciadas. Unos minutos iniciales con un ritmo altísimo, con Costa Rica presionando en campo rival y generando ocasiones claras. Sin embargo, sería Chile el que marcaría en el minuto 12 por mediación del debutante Albornoz. A partir de ahí, los visitantes acusaron el golpe y el ritmo empezó a decrecer, con los rojos dominando cómodamente y los ticos sin ideas.

45'. ¡FINAL! Acaba la primera parte en Coquimbo con victoria momentánea de Chile ante Costa Rica.

44'. Habrá un minuto de añadido en esta primera parte.

43'. Juego parado. Leal tendido en el suelo tras la entrada de un defensor costarricense. Se recupera sin problemas el defensa chileno.

40'. El vibrante ritmo de los primeros 20 minutos ha bajado. Ambos equipos buscan ya el descanso.

39'. Mueve el balón Chile de lado a lado. Con paciencia, buscando abrir huecos. Mucha movilidad de Múñoz en la punta de ataque y el dinamismo de Albornoz y Barriga desde la izquierda, son las mejores armas locales en esta primera mitad.

37'. La buena presión tras pérdida que hacía Costa Rica en los primeros minutos ha desaparecido. Como consecuencia de eso, la selección centroamericana se queda muy larga y Chile juega a placer entre líneas.

36'. Se estira sin consecuencias Costa Rica. Lo intentó Cunningham desde la izquierda, pero du dribbling se fue largo y se perdió en línea de fondo.

34'. Foto de la celebración de Albornoz, que marcó el día de su debut vía @primer_foco

33'. ¡Uy Chile! Se internó Muñoz en el área y su disparo al palo corto fue repelido por Pemberton a córner. Sufre Costa RIca.

32'. Costa Rica que se repliega en un 1-5-4-1 en fase defensiva. McDonald arriba para buscar una contra a pase de Hernández parece la única opción de peligro tica.

30'. Vueve a activarse Chile. Barriga y el autor del gol, Albornoz, los más destacados de la Roja, que vuelca su juego hacia el costado izquierdo por el que se mueven estos dos futbolistas. Muy superior Chile.

28'. Foto desde el estadio Sánchez Rumoroso vía @naitomartinez

26'. Nueva ocasión de Chile y nuevamente con un tiro lejano. Muñoz disparó arriba.

25'. Ambos equipos se toman un respiro tras el frenético inicio.

23'. Le cuesta mucho a Costa Rica en ataque estático. Tan solo Hernández demuestra tener criterio con la pelota. Si aparece en zona de tres cuartos puede generar peligro.

21'. Lo probó Barriga desde media distancia. Dominio absoluto chileno.

20'. Foto de las gradas del Sánchez Rumoroso vía @T13

18'. Primera tarjeta amarilla del partido. Para Umaña, de Costa Rica, por una dura entrada sobre Múñoz.

17'. Ha acusado el golpe Costa Rica, que empezó mucho más metida en el partido que Chile. Los Ticos deben recuperar su intensidad para inquietar a los rojos.

14'. De padre chileno, madre finlandesa y nacido en Suecia, Albornoz podía elegir con cual de las tres selecciones jugar. A pesar de que tuvo presencia en las inferiores suecas, parece que finalmente se ha decidido por Chile. Apunta al Mundial.

13'. El jugador del que más se habló en la previa acaba de marcar para Chile. El debut de Albornoz no podría ser mejor.

12'. ¡Gol gol gol goooooooooool de Chile! ¡Miiko Albornoz!

11'. Quiere asentarse Chile. La Roja busca dar pausa pero Costa Rica no da respiro. Presión asfixiante de los centroamericanos que no dan respiro.

10'. Vaya inicio de partido. Mucho ritmo y ocasiones claras, sobre todo para los visitantes. ¡Vibrante!

8'. ¡Golpea ahora Costa Rica! De nuevo gana la espalda un atacante tico a la zaga chilena. Esta vez Cunningham que remató desviado.

8'. Saque de esquina de Chile. Remató arriba Fuenzalida.

7'. Mucho ritmo en estos primeros minutos. Se notan las ganas de los futbolistas que buscan su sitio en el Mundial de Brasil.

6'. ¡La tuvo Chile! La Roja responde por medio de Barriga que entró desde el costado derecho. Su disparo se fue arriba.

5'. ¡A punto de marcar Costa Rica! La primera ocasión de los Ticos, a la contra. Jonathan McDonald ganó la espalda a la defensa chilena y erró el mano a mano con Herrera.

4'. Los primeros compases transcurren con dominio posicional de Chile. SIn embargo Costa Rica aprieta mucho en la presión.

2'. Costa Rica utiliza una línea de tres centrales con dos carrileros. Tres centrocampistas en el medio y dos delanteros, con McDonald como hombre más adelantado.

1'. Chile sale fiel a su idea. Manejo de balón, posesión y circulación. Un 1-4-3-3 claro de Sampaoli.

21:09. ¡Arrancó el partido!

21:07. Se saludan los capitanes en el sorteo de campos. Rojas por parte local y Pemberton por la visitante.

21:05. Tras el pasamanos de rigos, los equipos posan para los reporteros gráficos. ¡A punto de empezar!

21:03. Suena el himno de Chile en Coquimbo.

21:01. Suena el himno de Costa Rica.

21:00. Costa Rica viste el uniforme suplente. Camiseta a rayas negras y blancas, pantalón negro y medias negras.

20:59. ¡Saltan los protagonistas!

20:55. Todavía no saltan los protagonistas. El partido va a empezar con retraso si nada lo impide.

20:47. Los futbolistas han finalizado el calentamiento y se retiran al vestuario. ¡Poco más de diez minutos para arrancar!

20:44. Mientras tanto, en el exterior del estadio, la afición chilena sigue entrando al recinto de Coquimbo. Foto vía cooperativa.cl.

20:42. Ambos equipos ultiman sus calentamientos antes de meterse al vestuario a recibir las últimas instrucciones.

20:36. En torno a 10.000 espectadores en el Sánchez Rumboso en esotos momentos.

20:35. Por parte de Costa Rica, Pintos va con Pemberton; Umaña, Meneses, López, Myrie; Cubero, Tejeda, Cunnigham, Brenes; McDonald y Hernández

20:33. Esteban Paredes se queda fuera del once de Chile.

20:31. Empezamos por el equipo local. Jorge Sampaoli sale con Herrera; Fierro, Andía, Rojas, Albornoz; Pávez, Leal, Hernández, Fuenzalida; Barriga y Múñoz

20:30. ¡Ya tenemos alineaciones!

20:25. Poco a poco el Sánchez Rumoroso de Coquimbo va tomando color. Foto vía @AguiladeCastro.

20:23. El árbitro del encuentro será el argentino Mauro Vigliano, auxiliado por Iván Núñez y Gustavo Rossi, también argentinos.

20:22. Si Chile tuvo mala suerte en el sorteo mundialista, Costa Rica no la tuvo mejor. Encuadrada en el grupo D, el combinado centroamericano tendrá que lidiar con tras campeones del Mundo. Nada menos que Inglaterra, Italia y Uruguay acompañarán a los de Pintos en el grupo de la Muerte.

20:20. Costa Rica accedió a la Copa del Mundo tras ser subcampeona del Hexagonal Final de la CONCACAF, ganado con autoridad por Estados Unidos. No obstante los Ticos fueron superiores a Honduras, tercera clasificada, y a México, que a punto estuvo de quedarse fuera del Mundial. El Tri, cuarto en el Hexagonal, consiguió derrotar a Nueva Zelanda en la repesca intercontinental.

Equipo PJ G E P GF GC Pts. EEUU 10 7 1 2 15 8 22 Costa Rica 10 5 3 2 13 7 18 Honduras 10 4 3 3 13 12 15 México 10 2 5 3 7 9 11 Panamá 10 1 5 4 10 14 8 Jamaica 10 0 5 5 5 13 5

20:17. En el sorteo del Mundial, disputado el pasado 6 de diciembre en Costa do Saiupe, no le sonrió la suerte a Chile. La Roja quedó encuadrada en el grupo B. Durísimo. Los de Sampaoli se enfrentarán en la primera fase a las dos finalistas del Mundial de Sudáfrica, España y Holanda, así como a Australia.

20:15. Chile llegó al Mundial tras quedar cuarta clasificada en la liga de la CONMEBOL, por detrás de Argentina, Colombia y Ecuador y por delante de Uruguay, que logró su billete al derrotar con facilidad a Jordania en la repesca intercontinental.

20:12. Estos son los antecedentes entre ambos equipos.

Partido Competición Fecha Resultado Chile - Costa Rica Amistoso 08-03-1956 1-2 Chile - Costa Rica Amistoso 25-08-1996 1-1 Chile - Costa Rica Amistoso 29-05-1999 3-0 Chile - Costa Rica Amistoso 02-02-2000 0-1 Chile - Costa Rica Amistoso 30-04-2003 1-0 Chile - Costa Rica Amistoso 08-06-2003 0-1 Chile - Costa Rica Copa América 04 14-07-2004 1-2 Chile - Costa Rica Amistoso 28-03-2007 1-1 Chile - Costa Rica Amistoso 02-06-2007 0-2



20:10. Para el colombiano Pintos, preparador de Costa Rica, este partido es una opción perfecta para jugadores que en otros choques tendrían muy complicado participar: “Hay jugadores que vienen aquí para valorarlos. En otro momento sería difícil verlos los 90 minutos. Algunos de ellos que vengan en la próxima convocatoria, no van a jugar más de 10 o 15 minutos. En cambio en esta pueden estar los 90", aseveró.

20:08. Por parte costarricense, el seleccionador José Luis Pintos ha confeccionado una lista con 20 futbolistas. 14 de la liga local y seis que juegan en el extranjero, principalmente en la MLS de Estados Unidos. Pero también dos del Wellington Phoenix FC de Nueva Zelanda. Igual que Chile, el seleccionador tico no ha llamado a sus principales estrellas, al no tratarse de una fecha FIFA oficial. Bryan Ruiz (PSV), Joel Campbell (Olympiakos) o Keylor Navas (Levante) no han sido convocados en esta ocasión.

20:05. Para muchos jugadores chilenos es una gran oportunidad. La ausencia de Alexis Sánchez, Arturo Vidal o Vargas de esta convocatoria, le da opciones para demostrar que tienen sitio en la lista del Mundial de Brasil. Gonzalo Barriga aseguró que espera estar “a la altura de las circunstancias”. Su compañero Pablo Hernández lo tiene claro: “Vamos a tratar de aprovechar al máximo está oportunidad. Me juego la opción”.

20:04. Foto de Albornoz en esta convocatoria vía La Tercera.

20:03. La convocatoria de Miiko Albornoz ha causado un malestar en Suecia, personificado en el seleccionador Erik Hamren: “Es un gran jugador, por lo que su decisión es una lástima para mí y para Suecia. Aun así, debemos respetar su opción. Yo le deseo lo mejor”, comentó recientemente. El lateral nacido en el país escandinavo, pero de padre chileno, se ha decidido finalmente por La Roja, a pesar de haber jugado con las categorías inferiores suecas. No obstante, al tratarse de un partido amistoso, no sería una decisión vinculante, como ocurrió con Diego Costa, que llegó a jugar partidos amistosos con Brasil y finalmente se decidió por España.

20:00. El seleccionador chileno, Jorge Sampaoli ha confeccionado una lista con una inmensa mayoría jugadores que se desempeñan en la liga chilena. La mayoría del O’Higgins de Rancagua, que aporta seis futbolistas. El Universidad Católica también tiene una buena representación, con cinco. Solo habrá tres jugadores ajenos a la liga chilena: Mark González, ex jugador del Betis, actualmente en el CSKA de Moscú, ha sido convocado al estar parada la Premier League rusa por el invierno. Por el mismo motivo es la llamada de Miiko Albornoz, del Malmö, ya que las bajas temperaturas también tienen parada la liga sueca. Carlos Muñoz, del Baniyas de Emira