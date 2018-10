José Luis Sierra: "Suazo va terminar haciendo goles"

Colo Colo no empezó la era José Luis Sierra con el pie derecho. El 'Cacique' empezó la Copa Chile cayendo de visita por 1-0 frente a Huachipato y dejó mucho qué desear frente a sus hinchas. Ante ello, el director técnico de los 'albos' se pronunció y manifestó su conformidad con el equipo de cara al siguiente duelo frente a Ñublense este sábado.

"Contra Huachipato a nadie le gustó el resultado. Pero la forma de jugar, la intensidad, es el camino que queremos llevar", afirmó el DT.

Haciendo autocrítica, Sierra también fue claro con lo que le fató al equipo frente a Huachipato: "Tuvimos demasiadas ocasiones para no hacer goles. Hubo mano a mano con el arquero, dos tiros en los palos... si bien a nadie le gusta generar tanto para no hacer goles, por la calidad es cosa de un partido. La falta de gol, no va a ser algo permanente", añadió.

Haciendo referencia al gol, los periodistas hicieron preguntas acerca del delantero, Humberto Suazo. Ante las críticas que se le hicieron al 'Chupete' debido a su estado físico, el DT de Colo Colo fue claro abogando por su atacante:

"Humberto tuvo una clara. Otros también tuvieron claras. Hizo cosas buenas en el juego. Y si voy a evaluar a un jugador si hace o no goles, sería injusto. Me parece que si bien es un aspecto relevante para un delantero, a la larga me parece que Humberto ha demostrado ser un jugador que hace goles. Siempre va a terminar haciendo goles", sentenció.

Colo Colo enfrentará este sábado a Ñublense en el Estadio Monumental de Santiago a las 18:30 hrs de Chile.