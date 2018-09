Opinión: Chile gusta, nos guste o no

La Selección de Chile es campeón por algo y no hay nada más placentero que revalidarlo ante el mismo rival ante el que le dio vuelta en su cara como hacía un año atrás como lo es Argentina. Esta vez frente a un marco mayoritariamente 'albiceleste' en Nueva Jersey, la vuelta de la 'Roja' fue quizás más deliciosa que la del año pasado en Santiago. No solo por el hecho de renovar su condición de mejores del continente, sino porque también lograron hacer que millones vayan contra el rival y no haya mucho que criticar para ellos.

Todos recordamos aquella vez en la que Chile se coronó por vez primera como campeón en su propia casa. Aunque, a pesar de que lo hizo en buena lid ante los dirigidos por Gerardo Martino, se le criticó mucho la manera en la que los sureños llegaron hasta determinada instancia. Hoy, la historia es diferente.

Chile ganó, campeonó y para el dolor de muchísimos detractores, gustó. Sí, la 'Roja' no solamente gustó, sino que también encantó. Varios periodistas coincidieron que el conjunto dirigido por Juan Antonio Pizzi ya era campeón desde aquella victoria histórica ante México por un aplastante marcador de 7-0 en Santa Clara, California.

No es común que un equipo tan bien catalogado por la FIFA como lo es la Selección Mexicana haya caído de esa manera. Lo que Jorge Sampaoli le dio en actitud al cuadro chileno, Pizzi lo aumentó en cuanto a atractivo. Hoy en día, el hispano-argentino merece unas disculpas por parte de personas quienes cuestionaron su llegada.

Pizzi afirmó en conferencia de prensa que sus dirigidos ya piensan en grande (por no decir que sus objetivos son la Copa Confederaciones y el Mundial, sí, el título). Porque si bien Chile no partió como el magno favorito a llevarse los títulos tanto en 2010 como en 2014, hay que tener en claro que lo será en la próxima edición de 2018 que se realizará en Rusia. El resultado perfecto para un trabajo arduo que muchos otros equipos de extremo inferior nivel como Venezuela, Perú y Bolivia podrían envidiar sanamente.

¿Por qué la envidia? Simple, Chile tiene un esqueleto de jugadores que militan en los mejores clubes de Europa. Para empezar, el puesto de arquero: Claudio Bravo (Barcelona), defensa: Gary Medel (Inter de Milán), volante: Arturo Vidal (Bayern Múnich), delantero: Alexis Sánchez (Arsenal). Son pocas las selecciones del planeta entero y más aún de Sudamérica las que se atreven a gritarle a los cuatro vientos que poseen una vértebra letal. Chile es una de ellas

No podemos criticarle casi nada a esta Selección Chilena ya que reiteramos que Pizzi le ha proporcionado ese gen de gusto que le faltaba para poder reconfirmar su cualidad de equipo A1. Hoy, son amplios favoritos a llevarse cualquier título de cualquier competición en donde estén, nos guste o no.