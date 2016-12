Danna García:“Yo aplaudo y admiro el cine colombiano”

Foto tomada de: farm5.static.flickr.com

Las novelas Pasión de Gavilanes, Café con aroma de mujer y Perro amor, hicieron que el nombre de Danna García se volviera conocido en los hogares colombianos. La actriz ya lleva varios años radicada en México. Con el país “manito” ha trabajado en dos de las cadenas más importantes de América, como lo son Televisa y Telemundo.

Danna García realizó un Face to Face en Bogotá, donde participaron varios medios de comunicación. La artista dialogó con VAVEL Colombia sobre su larga trayectoria. También del momento que vive el cine colombiano.“Cuando era niña descubrí que la actuación me apasionaba, y además comencé admirar a muchos actores. Mis papas siempre me cuidaron bastante, me decían todo el tiempo que lo más importante en la vida era estudiar. Ellos fueron muy justos, porque me dejaban actuar siempre y cuando obtuviera buenas calificaciones en el colegio y la universidad. La novela a la cual le tengo un cariño muy especial es Bella calamidades porque luché mucho para grabarla acá en Colombia, pero esto no significa que no le tenga afecto a las demás. Trabajar en Televisa y Telemundo ha sido un sueño hecho realidad. México es mi segundo país”, expresó la actriz

El cine colombiano lleva un proceso que le ha permitido ganar reconocimiento a nivel mundial. Por ejemplo este año la cinta El abrazo de la serpiente estuvo nominada en la categoría Mejor película de habla no inglesa de los Premios Óscar.“Yo aplaudo y admiro el cine colombiano, sobre todo a las personas que deciden ingresar a este hermoso mundo. Debemos concientizarnos que la piratería daña la industria, y si se acaban las productoras, no existiría absolutamente nada”, manifestó la artista.

Por último se refirió al papel que tuvo en Toy Story 3 y de las ilusiones que tiene para el 2017.“Fue una experiencia muy linda, en realidad otra meta alcanzada. Me sorprendí cuando me llamaron para que hiciera el doblaje en español latino de la Barbie. Uno se siente privilegiado cuando trabaja en un proyecto tan especial como este. La vida es un aprendizaje constante. El reto más importante que tengo el próximo año es ser feliz. Aspiro que venga cargado de muchas cosas bonitas para mí. Espero que sea muy armónico para el mundo, y que tuviéramos menos noticias trágicas, que al final a todos nos conmueven”, concluyó la colombiana.