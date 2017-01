Goles olímpicos, juego, pasión y emoción se vivieron en el segundo día del Festival Pony Fútbol 2017

Google Plus

El 'poderoso' arrancó con pie derecho en el Festival Pony Fútbol, venciendo por la mínima a La Ceja. | Foto: Los Paisitas

Continúan las emociones en el 33° Festival Pony Fútbol. Este domingo arrancó la segunda jornada con nueve partidos. DIM y Millonarios en la rama masculina y Atlético Nacional en la femenina ganaron sus partidos y se perfilan a estar en la siguiente fase. 17 goles se marcaron en nueve encuentros, de los cuales en dos terminaron igualados.

Emoción pura en el Festival de festivales

Goles sobre la hora, grandes goleadas, entre otros lo mejor de este domingo. | Foto: VAVEL

La jornada comenzó con el debut del subcampeón masculino DIM ante el Corregimiento San José de La Ceja, el 'poderoso' se impuso por la mínima con gol de Stevenson Melo.

A segunda hora, Panorámico de Pasto goleó 4-0 a Guadalupe. Los goles fueron de Maria Fernanda Santacruz, Nohely Rodríguez y Greicy Landázury quien hizo un doblete. Su capitana Dayanna Díaz se mostró feliz con el triunfo de su equipo. "La experiencia ha sido muy buena. Las eliminatorias en el Sur de Colombia fueron muy duras, gracias a nuestras familias que nos han apoyado", indicó.

Más tarde, Millonarios venció 2-0 a IMRD de Chía en un clásico cundinamarqués. Los goles 'azules' fueron de Simón Alfonso Forero y Juan Sebastián Bernal quien habló con los medios de comunicación; "estoy muy orgulloso de pertenecer a este equipo tan bonito. La cancha es muy buena, el proceso para estar aquí fue muy duro pero estamos contentos de jugar en este torneo".

Terminando la mañana, Atlético Nacional femenino debutó en el certamen enfrentando a Secretaría de Deportes de Barranquilla. Tras un partido complicado, María José Torres anotó un doblete y le brindó los primeros tres puntos a las 'verdolagas'. "Es una gran emoción poder anotar estos dos goles. En el primer tiempo nos presionaron pero menos mal pudimos resolverlo. Mi ejemplo a seguir es Alex Morgan", comentó Torres.

En el siguiente partido se enfrentaron Inder Medellín contra Los Almendros de Yopal. El equipo de la ciudad se puso en ventaja con gol de Alejandro Alvarado, los 'locales' tenían encaminada la victoria hasta que el árbitro Jhon Palacio decretó un penal sobre Therry Pulido, que transformó en gol Cristian Camacho.

"Tuvimos muchas sensaciones, cuando nos hicieron ese gol tuvimos que guerrearla. Es la primera vez que estoy acá. Agradecido con Dios de estar acá", precisó Camacho quien es capitán del equipo llanero.

Por su parte, Pulido tuvo un gran duelo con Luis Rentería del INDER "fue un duelo muy duro con el (Luis) pero gracias a Dios le pude ganar la espalda. Finalmente le dejé el penal a Cristian que es mi amigo y quería que hiciera el gol".

El Bagre y Las Américas de Sincelejo protagonizaron un duelo interesante promediando la tarde. Cuando el partido estaba sentenciado a un empate sin goles. Llegó una genialidad sobre la hora, tiro de esquina cobrado desde el sector derecho del arco norte por Rosa Alejandra Borroso. Este tiro agarró una curva para que la pelota entrara al segundo palo del arco defendido por Deicy Ramos. Primer gol olímpico de esta edición, el tercero en la historia del Pony Fútbol femenino y el octavo de todos los festivales.

La defensa del equipo sincelejano mostró mucha alegría por haber convertido y espera que lleguen más en este torneo. "Yo he practicado varias veces esta clase de tiros, este fue mi gol número 15, quedé sin palabras de la emoción".

Andes y Villa Norte de Popayán caracterizaron un partido lleno de emociones en ambas áreas. Un solitario gol de Carlos Ocoro decretó la victoria para los payaneses. Ocoro analizó al final del partido el triunfo de su equipo; "Le pude dar un gran logro a mi equipo. El rival fue muy duro, pudimos ampliar el marcador pero nos vamos conformes con la victoria".

Dosquebradas y La Esperanza disputaron el último partido de las niñas. Carolina Restrepo puso en ventaja al equipo risaraldense luego de una gran jugada de contragolpe. La victoria parecía algo definitivo hasta que Maira Alejandra Neira desde el punto penal decretó la igualdad definitiva. Al finalizar el partido, Neira habló con los medios de comunicación sobre este empate más que 'milagroso'; "El partido estuvo muy bien. Al principio nos equivocamos pero estoy muy alegre de haber conseguido el empate. En los próximos partidos vamos a meterle toda para ganar este torneo".

El cierre de la jornada lo protagonizó Juan Pablo II y El Rodeo. El equipo verde impuso su orden y esto se reflejó en el marcador. Con goles de Mateo Moreno y Matías Vásquez convirtieron el 2-0 definitivo.

Federico Peláez repite capitanía en su segundo festival. El espigado defensor de Juan Pablo II admitió las fallas que le significó al margen del título en el año anterior. "Me gusta que el equipo está unido, estamos jugando bien. Ahora sigue hacer un buen torneo, este torneo hay que meterle siempre". Además explicó que no sienten las presiones fuera de la cancha, "los muchachos lo saben manejar, siempre han sido humildes, se concentran tanto que no les importa lo externo".

Este lunes continuará la programación del "torneo de chicos para grandes" con nueve partidos. Dos femeninos y siete masculinos. Se destaca el debut del último campeón masculino Atlético Nacional ante Itagüí.