Los 'rumanos' de Andes le imprimen 'sabor' al Festival

Recordando a aquella selección Rumania del Mundial 98, el equipo andino participa en el Pony Fútbol. | Foto: VAVEL

El viernes 6 de enero en plena inauguración del Festival de festivales un grupo de niños con el pelo rubio llegaban al coliseo Iván de Bedout. La sorpresa aumentó el sábado con la presentación del Festival Pony Fútbol y el centro de las miradas el domingo cuando saltaron a la cancha a disputar el duelo del grupo D contra Villa Norte de Popayán.

Hablo del equipo de Andes, 17 jugadores que me recordaron aquella selección de Rumania que disputó el Mundial de Francia 1998. Los de Europa del este fueron los precursores de esta particular moda, adaptada por los andinos cada vez que el equipo clasifica a la fase final del 'torneo de chicos para grandes'.

Los rumanos impusieron la moda del 'pelo rubio' en el Mundial de Francia 1998. | Foto: AFP

Los 'rumanos' antioqueños cayeron en su debut ante los payaneses por la mínima diferencia. A pesar de la derrota y algunas caras largas, estos niños no bajaron el ánimo y esperan recomponer el rumbo en su grupo con los partidos que les quedan ante INDER Medellín y Los Almendros de Yopal, para seguir luciendo su particular look en las fases decisivas.

Entre los jugadores más destacados de Andes está el capitán Juan Sebastián Echeverri, el volante '10' Alejandro Chalarca y el defensa José Manuel Panchi Panchi, jugador indígena que aporta seguridad al esquema del entrenador Hernán Monsalve.

Alejandro Chalarca mostró sus habilidades dentro de la cancha y hablando con los medios. | Foto: VAVEL

Alejandro Chalarca habló con VAVEL.com y dio a conocer sus sensaciones del debut, algunas curiosidades del equipo andino.

"El partido fue muy duro, el rival muy bueno. Los defensas muy fuertes, ante la derrota debemos ganar los próximos partidos", indicó el hábil volante andino.

Chalarca se siente feliz de competir en este certamen. "Esto es un espectáculo muy bonito, nos atienden muy bien".

Sobre el look, Alejandro habló entre risas; "La pintada del pelo es una tradición y la mamá de uno de nuestros compañeros nos pintó el pelo, cuando volvamos al colegio ya nos quitamos esa tintura".

Panchi Panchi "vive en Karmata Rua, un resguardo indígena a 15 minutos de Andes. Gracias al apoyo de la alcaldía está jugando con nosotros, es muy bueno", expresó Alejandro que le dejó un mensaje a los niños que quieren algún día vivir esta experiencia del Festival Pony Fútbol. "Que la den toda, que cada partido lo jueguen con toda", concluyó.

Andes jugará su segundo partido el próximo miércoles 11 de enero desde las 2:15 p.m. frente a INDER Medellín, luego cerrarán su participación en el grupo D, el viernes 13 ante Los Almendros Yopal desde las 12:55 p.m.