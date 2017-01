Google Plus

Aumentaron los clasificados en el quinto día del Festival Pony Fútbol 2017

Este miércoles se disputaron ocho partidos válidos por la segunda fecha del Festival Pony Fútbol 2017. 24 goles se marcaron y varios equipos clasificaron a la siguiente fase. Además, se marcó el segundo gol olímpico del certamen, lo hizo Valery Castro de Sec. de Deportes de Barranquilla, Castro aportó en la victoria 2-0 sobre Guadalupe.

Juan Pablo II, Millonarios y Villa Norte Fase B Popayán en la rama masculina y Atlético Nacional en la femenina aseguraron su clasificación a la siguiente fase del torneo. Todos estos equipos lograron seis puntos en dos partidos. Por su parte, el DIM igualó con Chía y postergó su clasificación.

Miércoles a puro gol

Foto: Somos Futboleros

A las 9:10 a.m. Las Américas de Sincelejo cayó ante La Arboleda La Esperanza 0-3. Los goles fueron de Sophia Barrientos y Laura Gallego por duplicado.

Millonarios venció 2-0 al Corregimiento San José de La Ceja. Los goles 'albiazules' fueron convertidos por Jhonatan Mena y Jairo Andrés Londoño.

Secretaría de Deportes de Barranquilla se sacudió en su segunda salida y doblegó a Guadalupe 2-0, los tantos fueron marcados por Valery Yulieth Castro de forma olímpica y María Gabriela Barrios.

En un partido emocionante, Villa Norte de Popayán ganó 3-2 a Los Almendros de Yopal. Los goles fueron marcados por Juan David Lugo, Carlos Adrián Ocoró y Byron Esteban Lazo para los payaneses, mientras que Cristian Camacho convirtió los goles llaneros.

En el mismo grupo D masculino, Andes ganó 3-2 al Inder Medellín con tripleta de Alejandro Chalarca, los medellinenses descontaron por intermedio de Juan Esteban Hincapié y Daniel Ruíz.

Nacional femenino aseguró su lugar en cuartos de final al vencer 2-0 a Panorámico de Pasto. María José Torres y Romareisy Gómez anotaron los goles 'verdolagas'.



Más tarde, El Santuario cayó 0-3 con Juan Pablo II quien avanzó de ronda. Los goles fueron de Federico Peláez y Mateo Moreno por duplicado.

Finalmente, el DIM igualó 1-1 con IMRD Chía, el 'poderoso' marcó por intermedio de Estivenson Sánchez, mientras que en los de Chía, Sebastián Martínez dejó la paridad.



Mañana jueves se jugarán nueve partidos. Tres femeninos y seis masculinos, los más importantes son: Tarazá vs Fátima, La Laguna Cúcuta vs Capillas del Rosario y San José de Urama Dabeiba vs Atlético Nacional.