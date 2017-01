Con goleadas de Nacional en femenino y La Nubia en masculino, avanzó el octavo día del Festival Pony Fútbol 2017

Con 'casa llena', DIM y Millonarios firmaron un empate sin goles en un encuentro muy táctico pensando en octavos. | Foto: Los Paisitas

Quedan pocos lugares para conocer el cuadro de octavos de final en masculino y cuartos de final en femenino del Festival Pony Fútbol 2017. Se marcaron 22 goles en nueve partidos, en tres de los encuentros no se presentaron anotaciones.

Este sábado finalizó la competencia en los grupos B, C y F masculino con la clasificación de Millonarios e Independiente Medellín por el grupo B, Villa Norte Fase B Popayán y Andes por el grupo C, El Pinar y Capilla del Rosario en el grupo F.

Además de los equipos mencionados, Hacienda Piedra Pintada Ibagué y Fuente Clara por el Grupo A, La Nubia y Bello por el B, Juan Pablo II por el E y Fátima por el H son los otros invitados con pasaje confirmado a los octavos de final que arrancarán desde el lunes 16 de enero.

En Femenino solo han clasificado tres elencos, Bloques del Limonar Cali por el Grupo A, Cañaveral de Ibagué por el B y Atlético Nacional, único equipo que ha ganado sus tres compromisos, por el C.

Nacional terminó como el mejor equipo femenino de la fase de grupos

Foto: Los Paisitas



Las 'verdolagas' abrieron el octavo día de competencias. Con un contundente 5-2 sobre Guadalupe le aseguró el primer lugar del grupo C femenino y el mejor rendimiento entre los equipos que jugarán los cuartos de final. Los goles 'verdes' fueron de María José Torres en dos ocasiones y un triplete de Hary Idali García. Guadalupe descontó por intermedio de Paula Andrea Macías y Melisa Restrepo.

Por el grupo F masculino, Barrio La Laguna del Cúcuta y El Pinar igualaron 1-1. Por los cucuteños marcó Sebastián Silva, mientras que en El Pinar anotó Jorge Esteban Aristizábal.

Más tarde se cerró esta zona con el partido entre Anorí y Capillas del Rosario, este último ganó 2-1 con doblete de Johan Styben Lozada, por parte del municipio antioqueño anotó Sebastián Montoya.

Insdeportes Cajicá y Juan Pablo II igualaron sin goles en un partido carente de emociones. Los cundinamarqueses quedaron segundos en el grupo E a la espera que El Rodeo no gane mañana para asegurar su clasificación.

Corregimiento San José de La Ceja e IMRD de Chía igualaron sin goles en un partido solo para cumplir por el calendario en el grupo C masculino.

En el segundo partido femenino, por el grupo D, El Bagre derrotó 2-1 a La Arboleda La Esperanza y apretó las cargas en esta zona restando el partido entre Las Américas de Sincelejo y Dosquebradas donde si hay vencedor clasifica a cuartos de final. Los goles del Bagre fueron de Wendys Manchego y Paula Andrea Rodríguez, por La Arboleda descontó Laura Gallego.

Sobre las 5:00 p.m. era el turno para el partido más importante del día, Millonarios quien venía con dos victorias enfrentaba al Independiente Medellín solo para conocer quien terminaba primero del grupo C. 'embajadores' y 'poderosos' igualaron sin goles en un partido muy táctico para estas categorías.

Cerrando la jornada, Alcaldía de Leticia se despedía del certamen enfrentando a Belén La Nubia, uno de los equipos más fuertes del torneo. Con tantos de Luis Carlos Usme, Alejandro Herrera, cuatro de Sebastián Girado y autogol de Jorge Curico liquidaron el pleito y el grupo B donde terminaron con puntaje ideal.

El goleador en la rama masculina es Sebastián David Girado de Belén La Nubia con 8 goles. Mientras que en la rama femenina, Gisela Robledo de Bloques de Limonar es la goleadora con 7 goles.

Hasta el momento los duelos de octavos de final en la rama masculina son: Fuente Clara vs Bello, Hda Piedra Pintada Ibagué vs Belén La Nubia, Millonarios vs Andes, DIM vs Villa Norte Fase B Popayán y Juan Pablo II vs Capillas del Rosario, quedan por definir tres llaves.

Mañana domingo se conocerán los tres equipos masculinos que estarán en los octavos de final, además se cierra el grupo B, C y D femenino. Los partidos más atractivos son: Panorámico de Pasto vs Sec. Deportes Barranquilla y Las Américas Sincelejo vs Dosquebradas en femenino. El Santuario vs El Rodeo y Barrio La Mochila Sincelejo vs Atlético Nacional en masculino. Desde las 8:00 a.m. comenzará la programación.