Definidos los octavos de final masculino en el noveno día del Festival Pony Fútbol 2017

El encuentro entre H. Piedra Pintada de Ibagué y La Nubia es el más importante de los octavos de final. | Foto: Los Paisitas

Este domingo finalizó la fase de grupos en el Festival Pony Fútbol 2017 en la rama masculina. Se disputaron ocho partidos, de los cuales tres fueron de la rama femenina. Dosquebradas se impuso a Las Américas de Sincelejo y aseguró su lugar en los cuartos de final.

Esta jornada se caracterizó porque no hubo empates, se marcaron 23 goles y se dio cierre a los grupos E, G, H masculino y B, C y D femenino. Los últimos equipos clasificados en los niños fueron: Atlético Nacional, Itagüí y El Rodeo.

Los goleadores son: en la rama femenina, Gisela Robledo de Bloques de Limonar de Cali con siete goles. En la rama masculina es Sebastián David Girado de Belén La Nubia con ocho goles.

Mañana lunes comienzan los octavos de final masculino y el martes los cuartos femenino. En partidos desde las 9:10 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Tarazá cayó ante Girardota y apagó la ilusión de jugar octavos de final. | Foto: VAVEL

A primera hora, Panorámico de Pasto venció por la mínima a Secretaría de Deportes de Barranquilla y finalizó segunda del grupo C femenino. El gol nariñense fue de Nohely Rodríguez. Panorámico tiene seis puntos, hasta el momento sería una de las mejores segundas, pero tiene que esperar hasta mañana si clasifica o no. Mientras que las barranquilleras finalizaron terceras en la zona.

Por el grupo H, en duelo de líderes, Fátima venció por la mínima a Imder Candelaria Valle y aseguró el liderato de su zona. El gol del equipo azul fue de Juan Diego Vélez.

Más tarde, por el grupo B femenino, Inder Medellín se despidió del certamen con goleada 4-0 sobre Santa Rosa de Osos. Los tantos fueron de Natalia Vélez, Mayerly Úsuga, Luisa Vargas y Carolina Bedoya. Las medellinenses finalizaron terceras en su zona y las santarosanas fueron coleras.

Al medio día y por el grupo H, Tarazá quien tenía una leve opción de avanzar tenía que vencer a Girardota. Sin embargo, los del norte del Valle de Aburrá no tuvieron piedad y los golearon 4-0 con dobletes Juan Manuel Gómez y Emmanuel Sánchez.

Más tarde por el grupo E, El Santuario cayo 1-2 con El Rodeo y abandonó el torneo. Los goles del Rodeo fueron de Sebastián Sánchez y Pablo Galeano, los santiarianos descontaron por intermedio de Jáider Mejía.

Dosquebradas fue el único equipo femenino que aseguró su lugar en cuartos de final, tras vencer 2-0 a Las Américas de Sincelejo. Los goles que le dieron el liderato del grupo D fueron de Fabiana González y Darlyn Castañeda.

Los últimos dos partidos de la jornada fueron parte del grupo G. San José de Urama Dabeiba cayó 0-5 con Itagüí. Los goles del equipo del sur del Valle de Aburrá fueron de Santiago Morales, un triplete de Alejandro Arias y un gol en contra de Darwin Silva.

El cierre de la jornada fue el triunfo de Atlético Nacional, quien goleó 3-0 al Barrio Mochila de Sincelejo. Los tantos 'verdolagas' fueron de Mateo Valencia, Juan José Rambal y Juan Pablo Muñoz. Pese a que Nacional terminaba líder en su zona, un reporte por mal comportamiento dejaron a los 'verdes' detrás de Itagüí, lo que traduce en una 'final adelantada' contra Fátima el próximo martes.

Definidos los grupos masculinos estos son los cruces de los octavos de final a disputarse entre el lunes 16 y martes 17 de enero: Fuente Clara vs Bello, Millonarios vs Andes, La Nubia vs Hacienda Piedra Pintada de Ibagué, Villa Norte de Popayán vs DIM, Juan Pablo II vs Capillas del Rosario, Itagüí vs Candelaria Valle, El Pinar vs El Rodeo y Fátima contra Atlético Nacional.

La jornada de mañana, lunes 16 de enero, se jugará así:

09:10 a.m. IMRD Chía VS Corregimiento El Tres Turbo, Grupo E Femenino

10:40 a.m. Fuente Clara VS Bello, Llave 1 Masculino

12:00 m. Millonarios VS Andes, Llave 3 Masculino

02:15 p.m. La Nubia VS Hacienda Piedra Pintada Ibagué, Llave 2 Masculino (Telemedellín)

03:35 p.m. Rosalpi Bello VS San Francisco Itagüí, Grupo E Femenino (Telemedellín)

05:00 p.m. Villa del Norte Fase B Popayán – DIM, Llave 4 Masculino (Telemedellín)