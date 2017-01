Google Plus

Panchi Panchi le pone su sello aborígen al equipo de Andes. | Foto: VAVEL

Andes no solo revolucionó el festival Pony Fútbol masculino con su llamativo look, su buen fútbol o la simpatía de sus niños. El equipo andino cuenta entre sus filas con José Manuel Panchi Panchi un niño indígena del resguardo Karmata Rúa, a 15 minutos del municipio de Andes. Panchi Panchi habló con VAVEL.com sobre sus sueños, su recorrido en el fútbol y como vive esta experiencia de jugar este torneo.

"Desde hace tres años integro este equipo. A mi me gusta el fútbol desde los cinco años", expresó Panchi uno de los jugadores titulares en el buen equipo andino.

Pese a vivir lejos del pueblo, para José Manuel no es impedimento de asistir a los entrenamientos, sus padres lo acompañan y siempre lo apoyan para que cumpla su sueño. "Mis padres me han apoyado mucho, han querido que juegue aquí en la cancha Marte #1. Están muy orgullosos de mí, a mi me da mucha felicidad contar con ellos", indicó.

Sobre su resguardo, Panchi explicó que no hay una cancha para jugar, tampoco les llama mucho la atención este deporte. "Allá no practican fútbol, solo juego yo. Los niños se divierten jugando conmigo, a veces intentan jugar fútbol conmigo".

Entre las personas que han estado acompañando a José Manuel para recorrer este camino son sus profesores; encabezados por Santiago Restrepo Uribe, Hernán Monsalve, Hernán Monsalve Mesa, Samuel Restrepo y el utilero Santiago Espinosa Rivera. Un cuerpo técnico compacto que están cosechando logros. "Los profesores entrenan muy bien, tienen mucha experiencia", indicó Panchi.

Esta es la primera vez que José Manuel visita Medellín. "La gente es muy amable, el clima es un poco caliente pero ya me estoy acostumbrando", explicó el defensa que sueña con jugar en el Real Madrid, equipo del cual se declaró seguidor.

Finalmente, Panchi le dejó un mensaje para los demás niños que sueñan con llegar a ser deportistas y competir en certámenes como en el Pony Fútbol. "Que no se rindan, que los sueños se hacen realidad sufriendo y trabajando para conseguirlo", concluyó.