Bello, Millonarios, La Nubia y DIM avanzaron a cuartos de final masculino en el Festival Pony Fútbol 2017

Bello en masculino y femenino clasificó a cuartos de final por primera vez en el Festival Pony Fútbol.

Avanzan los días y las emociones se agudizan en este Festival Pony Fútbol 2017. Este lunes nos dejó los primeros choques de octavos de final en masculino, además del cierre de la fase de grupos en femenino. Bello y Bello Rosalpi confirmaron su paso a esta fase luego de superar a Fuente Clara y San Francisco de Itagüí respectivamente. Se marcaron nueve goles en los ocho partidos disputados, donde nuevamente no se presentaron empates.

Los 'rumanos' de Andes despertaron de su sueño en el torneo cayendo por la mínima con Millonarios quien se acentúa como un serio candidato y la fuerza foránea para llevarse este Festival. La Nubia e Independiente Medellín avanzaron sin problemas sus llaves y en cuartos de final jugarán un 'duelo de kilates'.

Por su parte, IMRD de Chía ganó 1-0 al Corregimiento El tres de Turbo y se convirtió en el rival de Atlético Nacional femenino en los cuartos de final del Festival.

Se achica la mesa en el Festival Pony Fútbol 2017

El Medellín fue 'poderoso' luego de superar a Villa Norte de Popayán y se instaló en cuartos de final.

Desde las 9:10 a.m. arrancó la décima jornada en el Festival Pony Fútbol, por el grupo E femenino, IMRD de Chía superó con gol de Karen Castellanos al Corregimiento el Tres de Turbo y se afianzó en los cuartos de final del certamen. Se enfrentará el miércoles 18 al Atlético Nacional, uno de los mejores equipos en cuanto a rendimiento.

Sobre las 10:40 a.m. Fuente Clara con el reconocimiento de haber eliminado a Envigado en el grupo A masculino, enfrentó a un Bello quien venía de menor a mayor en su zona B. Los del norte del Valle de Aburrá vencieron con anotación de Emanuel Zapata y jugará por los cuartos de final el miércoles 18 ante Millonarios en un gran duelo.

A medio día, Millonarios líder del grupo C se midió ante el sorprendente equipo de Andes, segundo de la zona D. Los 'albiazules' aprovecharon las opciones y con gol de Jairo Londoño confirmaron su pase a cuartos de final donde Bello será su nuevo reto. Los 'andinos' se despidieron del certamen, pero dejaron una grata recordación en los aficionados.

En el cuarto partido del día, La Nubia y Hacienda Piedra Pintada de Ibagué protagonizaron uno de los encuentros más llamativos en octavos de final. El equipo de Medellín doblegó a los tolimenses con gol de Sebastián Girado, confirmando su paso a cuartos de final donde se verá las caras el miércoles 18 ante el 'poderoso' DIM. El equipo de la 'Champeta' Velásquez no logró la contundencia que mostró en el grupo A y se despidió del torneo.

Cerrando el grupo E femenino, Rosalpi de Bello tenía la obligación de vencer a San Francisco de Itagüí si quería seguir en carrera. Con goles de María José Isaza y gol en contra de Nasly Mejía avanzaron a la siguiente fase donde se medirá este martes 17 ante Bloques de Limonar de Cali, uno de los candidatos a llevarse el torneo.

Finalmente, Independiente Medellín y Villa Norte de Popayán pelearon un lugar en los cuartos de final. El 'equipo del pueblo' abandonó los 'fantasmas' de la definición y goleó a los caucanos que no lograron encontrar su fútbol durante todo el partido. Los goles fueron de Miguel Ángel Salazar, Juan Miguel Ciro, Jhonatan Murillo. El 'rojo' tendrá una dura prueba ante La Nubia el próximo miércoles 18 de enero al medio día buscando su segunda semifinal consecutiva.

Este martes desde las 9:10 a.m. comenzarán las emociones en la undécima jornada del Festival Pony Fútbol 2017, se jugarán duelos de cuartos de final en masculino y femenino, además de las últimas cuatro llaves masculinas de octavos, este será el panorama de los partidos:

9:10 a.m. Bello VS Millonarios, Llave A Masculino (Telemedellín) 10:40 a.m. Bloques del Limonar VS Bello Rosalpi, Llave 1 Fem. (TM) 12:00 m. Itagüí VS Candelaria Valle, Llave 7 (octavos) (Telemedellín) 2:15 p.m. El Pinal VS El Rodeo, Llave 6 (octavos) (Telemedellín) 3:45 p.m. Cañaveral de Ibagué VS Florencia, Llave 3 Femenino (Teleantioquia) 5:00 p.m. Fátima VS Atlético Nacional, Llave 8 (octavos)

Cambios en los horarios para la final del Festival Pony Fútbol

De otro lado, debido a que este sábado, 21 de enero de 2017, se jugará en el estadio Atanasio Girardot el partido de ida por la SúperLiga Águila, entre Deportivo Independiente Medellín e Independiente Santa Fe, la Corporación Deportiva Los Paisitas decidió adelantar los horarios para la final del Festival de Ponyfútbol, que en consecuencia quedan así:

8:00 a.m. partido por tercer y cuarto puesto Femenino

9:45 a.m. partidos por tercer y cuarto puesto Masculino

11:00 a.m. Final Femenina

01:45 p.m. Final Masculina