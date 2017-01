La 'lotería' de los penales, el gran invitado en el undécimo día del Festival Pony Fútbol 2017

Fátima tomó revancha del 2016 y frenó al actual campeón Nacional en tiros desde el punto penal. | Foto: Los Paisitas

A medida que avanzamos en esta semana clave, las emociones aumentan. Unos equipos perduran y otros regresan a casa con sus sueños estacionados, pero con la satisfacción que se entregó todo en el terreno de juego. Risas, llantos y drama, desde luego, buenos goles nos dejó este undécimo día del Festival Pony Fútbol 2017 que entregó cuatro cupos a cuartos de final masculino y dos a las semifinales en femenino.

Se disputaron seis encuentros, cuatro masculinos y dos femeninos, donde se marcaron 11 goles. Hoy volvieron los empates, dos en total donde se forzaron a los lanzamientos desde el punto penal.

Florencia e Itagüí dieron las sorpresas este martes

Itagüí sacó por penales a Candelaria Valle y sigue su sueño de conquistar el Pony Fútbol masculino. | Foto: Los Paisitas

Este martes comenzó la jornada con el encuentro entre Juan Pablo II y Capillas del Rosario, el equipo 'verde y azul' le bastó un gol de Federico Peláez para garantizar su paso a cuartos de final donde tendrá que enfrentar a Itagüí este miércoles desde las 2:15 p.m. y con transmisión de Telemedellín.

Sobre las 10:40 a.m. el gran favorito en la rama femenina, Bloques del Limonar de Cali saltaba al terreno de juego para enfrentar a Rosalpi Bello, el tercer mejor segundo de la fase de grupos. Las vallecaucanas mostraron todo su arsenal ofensivo y por intermedio de María Alejandra Vanegas, Gisela Robledo con su novena conquista en el certamen y un doblete de Katherine Blandón marcaron el 4-0 definitivo que las depositó en semifinales, donde esperan a las ganadoras entre Atlético Nacional y Chía.

Sobre el medio día, Itagüí primero del grupo G por fair play, se medía ante Candelaria Valle segundo del grupo H. En un encuentro muy disputado donde 'su majestad' el gol no asistió, todas las emociones se guardaron para los penales, allí los del sur del Valle de Aburrá fueron más certeros y con un 5-3 sellaron su paso a cuartos de final donde se medirán a Juan Pablo II. Para Itagüí acertaron Juan Esteban Guerra, Alejandro Arias, Santiago Morales, Jean Paul Areiza y Helio Zapata, mientras que para los del Valle acertaron Stiwarth Cabezas y Jafe Pérez y falló José Luis Ramírez.

Ya en la tarde, El Pinar dio una gran exhibición de fútbol y con un 3-0 liquidó a un equipo de El Rodeo que no tuvo ideas ni orden en el terreno de juego. Mateo González, Jorge Aristizábal y Kevin Vélez fueron los goleadores del encuentro. El Pinar jugará este miércoles su lugar en semifinales cuando enfrenten a Fátima sobre las 5:00 p.m. y con transmisión de Telemedellín.

A las 3:35 p.m. el turno fue para las niñas, en el segundo partido de cuartos de final Cañaveral de Ibagué no logró mostrar su poderío de la fase de grupos y cayó por la mínima contra Florencia que sigue sorprendiendo con su juego progresivo. El gol 'florentino' fue de Valeria Rengifo. Las tolimenses se despidieron del torneo dejando una grata impresión y quedando como uno de los animadores. Florencia espera en semifinales al vencedor entre Dosquebradas y Panorámico de Pasto.

Como cierre de la fecha, Atlético Nacional y Fátima protagonizaron uno de los mejores partidos de la presente edición. 'verdolagas' y 'azules' no dejaron nada para el azar. Nacional se puso al frente del marcador a través de Juan Pablo Muñoz, tras una gran jugada colectiva. En la etapa complementaria, Juan José Jiménez igualó la contienda prolongándola hasta los tiros desde el punto penal.

Allí ganó Fátima 7-6, con cobros efectivos de Jhonatan Restrepo, Miguel Zuluaga, Simón Palacio, Alejandro Molina, Juan José Jiménez, Malcom Palacios, y Sergio Daza, solo falló Kleverson Guerra, mientras que para Nacional acertaron Mateo Valencia, Juan Pablo Torres, Juan Pablo Muñoz, Samuel Osorio, Santiago Arcila y Juan David Hoyos y fallaron Samuel López y Juan Manuel Giraldo, con este resultado, tendremos un nuevo campeón en el Festival masculino.

La tabla de goleadores no se movieron de sus actuales dueños, en masculino Sebastián David Giraldo de Belén La Nubia comanda la tabla con nueve goles, a su vez, Gisela Robledo de Bloques de Limonar de Cali es la goleadora con ocho conquistas.

Este miércoles continúan los cuartos de final masculino y femenino, restan por conocerse dos semifinalistas en las niñas. El programa de encuentros para hoy es el siguiente:

9:10 a.m. Bello – Millonarios, Llave A Masculino

10:40 a.m. Dosquebradas – Panorámico de Pasto, Llave 4 Femenino

12:00 m. La Nubia – Medellín, Llave B Masculino - TV: Telemedellín

2:15 p.m. Juan Pablo II vs Itagüí, Llave C Masculino - TV: Telemedellín

3:45 p.m. Atlético Nacional – IMDR Chía, Llave 3 Femenino - TV: Telemedellín

5:00 p.m. El Pinar – Fátima, Llave D Masculino - TV: Telemedellín

El jueves habrá jornada de descanso, por lo que el viernes se disputarán las semifinales desde las 9:40 a.m. y el sábado serán los duelos de tercer y cuarto puesto, así como la Gran Final femenina y masculina.