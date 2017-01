Bloques de Limonar vs Florencia y La Nubia vs Itagüí las finales en el Festival Pony Fútbol 2017

Google Plus

Listos los finalistas del Festival Pony Fútbol 2017. | Fotos: Los Paisitas

Emociones, polémica y triunfos ajustados, el balance de las semifinales en el Festival Pony Fútbol 2017. En los cuatro encuentros se marcaron siete goles. En femenino se definieron ambos duelos en el tiempo regular, mientras que en masculino, la 'lotería' de los penales fue el implacable juez que definiría la suerte.

En el día trece de competencias, Bloques de Limonar de Cali ratificó su favoritismo venciendo a un Atlético Nacional que no pudo mostrar la solidez de otros partidos. El rival de las vallecaucanas será Florencia, un equipo que fue construyendo su campaña de menos a más, las 'florentinas' superaron a Dosquebradas con un gol increíble.

En la rama masculina, los duelos fueron mucho más cerrados y sin un claro dominador. Itagüí, la sorpresa del torneo, volvió a la fórmula del 'punto blanco' para imponerse ante un Millonarios que le faltó algo de la contundencia que demostró en las rondas anteriores. Los del sur del Valle de Aburrá se medirán ante La Nubia quien con un gol en el último suspiro ante Fátima forzó los penales, en esa instancia fue eficaz y se instaló en una nueva final.

A 'golpe' de goles, los artilleros instalaron a sus equipos en la Gran Final

Sebastián Girado y Gisela Robledo son los goleadores en masculino y femenino respectivamente. | Foto: Los Paisitas

Las acciones comenzaron desde las 8:00 a.m. donde Bloques del Limonar de Cali salieron como el gran favorito ante un Atlético Nacional que hizo un gran torneo, pero no podía equiparar las cargas de las vallecaucanas. Y así lo fue, con goles de sus figuras Gisela Robledo y Linda Caicedo se impusieron las caleñas sobre las 'verdolagas' quienes no tuvieron un buen día. Limonar repite esta instancia, pues en el 2016 perdió la Gran Final ante Aurora de Bogotá.

Foto: Los Paisitas

Sobre las 11:10 a.m. Millonarios partió en semifinales como el único equipo fuera de Antioquia que seguía en carrera por el título. En frente estaba Itagüí, quien con buen fútbol y suerte llegaba como uno de los equipos invictos del certamen. El encuentro plagado de emociones y pausas por el inclemente sol de mediodía, finalizó con un empate sin goles que pudo ser más para los capitalinos.

Todo quedó para los penales, instancia que conocían muy bien los itagüiseños, pues habían avanzado por esa vía en octavos de final ante Candelaria Valle. Por el equipo amarillo marcaron en la definición Alejandro Arias, Jean Paul Areiza, Santiago Morales, Helio Zapata y Juan Esteban Guevara, mientras que en el equipo 'embajador' marcaron en la definición Juan Diego Velásquez, Juan Andrés Gómez y Juan Pablo Cifuentes y falló Juan Esteban Camargo. 5-3 definitivo y sonrisas para los antioqueños quienes jugarán su segunda final en el torneo.

En la tarde, por la segunda semifinal femenina, Florencia se medía ante Dosquebradas, ambos equipos habían sacado a grandes rivales como Cañaveral de Ibagué y Panorámico de Pasto respectivamente. El equipo 'florentino' se puso en ventaja con anotación de Salomé Ramírez. Minutos más tarde, Fabiana González igualó para las risaraldenses.

A cinco minutos de finalizar la etapa complementaria, Valeria Rengifo de media distancia y tras un efecto extraño que le hizo la pelota a la arquera Juanita del Mar Tobón, se transformó en el gol de la victoria para las niñas de Medellín. Victoria y alegría para un equipo que tendrá revancha ante Bloques del Limonar, pues ambos conjuntos disputaron el primer partido del grupo A con goleada para las vallecaucanas 5-0.

Finalmente, La Nubia y Fátima protagonizaron una auténtica 'final adelantada', el 'derby' de Belén no tuvo un gran dominador en el encuentro. Las emociones llegaron faltando diez minutos para terminar el encuentro. Tras una gran jugada, Kleverson Guerra demostrando su calidad y luego de pegar tres enganches sobre el área disparó la pelota que le entró entre las piernas al arquero Kenier Javier Cardozo.

Júbilo y sonrisas para los 'estudiantiles' quienes mantenían la presión sobre su rival sin tomar muchos recaudos en su zaga defensiva. Los últimos dos minutos del partido, La Nubia fue un aluvión sobre el pórtico de Emerson Andrés Martínez. Una serie de rebotes en el tiempo añadido desencadenó una mano dentro del área.

El problema fue que este lo sancionó el árbitro cuando había decretado el final del partido. Sin embargo, el central tiene la potestad de hacer efectiva una decisión y concluir el juego una vez termine de ejecutarse el castigo sancionado. Tras los cambios de arqueros en ambos equipos, el goleador del torneo Sebastián Girado con mucha frialdad transformó el penal por el empate que forzaban los penales.

En esta instancia y con la figura de José Leonardo Robledo, La Nubia se impuso 4-2 para lograr una nueva final y lograr el tricampeonato en cuatro años. Jilmar Garcés, Luis Carlos Usme, Arlex Londoño y Nicolás Alcázar marcaron para La Nubia, mientras que en Fátima acertaron Juan José Jiménez y Juan Diego Vélez, fallaron Simón Palacio y Kléverson Guerra.

Con nueve goles, Gisela Robledo de Bloques del Limonar es la goleadora del torneo con 9 goles y virtualmente el botín de oro es suyo. Sebastián Girado se proclamó goleador del torneo en masculino con 10 goles, el delantero de La Nubia es inalcanzable para sus seguidores en la tabla.

Datos de la Gran Final

- Florencia y Bloques del Limonar Cali se enfrentaron el año pasado en la semifinal y la victoria le correspondió a las caleñas, 2 goles por 1. Luego, en la final, Bloques enfrentó a La Aurora II de Bogotá y empataron 1-1 en el tiempo reglamentario, tras dos tiempos suplementarios de 10 minutos cada uno, definieron desde el punto penal, con resultado de 3-2 a favor de las bogotanas.



- Florencia, como datos curiosos, tiene dos parejas de gemelas, Valeria y Valentina Pavas y Juliana y Carolina Vélez, además, su portera de este año, Karen Martínez, jugó como delantera el año pasado, Valeria Rengifo y Estefanía Estrada jugaron las ediciones 2015, 2016 y 2017, al igual que Juliana Vélez, Sara Sofía Yepes y Carolina Vélez, que jugaron el año pasado y el actual.



- En masculino, Itagüí logró su paso en el Grupo G con empate inicial frente a Atlético Nacional, triunfo 1-0 sobre el Barrio La Mochila de Sincelejo y goleada 5-0 sobre el Corregimiento San José de Urama Dabeiba, en octavos empató a ceros con Imder Candelaria Valle y ganó 5-3 la definición con cobros desde el punto penalti, en cuartos venció 1-0 a Juan Pablo II y en la semifinal de nuevo empató sin goles con Millonarios y se impuso 5-3 en la definición con cobros desde el punto penalti.

- De otro lado, La Nubia clasificó gracias a que en el Grupo B se impuso 3-0 a Bello, 3-1 a Imder Apartadó y goleó 7-0 a Alcaldía de Leticia, en octavos de final venció 1-0 a Hacienda Piedra Pintada Ibagué, en cuartos de final le ganó 1-0 al Deportivo Independiente Medellín y en semifinal empató 1-1 con Fátima y lo venció en la definición con cobros desde el punto penalti.



- Itagüí había llegado una sola ocasión a la final, fue en 1990, el año en el que el Ponyfútbol se jugó por primera vez en la cancha Marte Uno, pero los itagüiseños cayeron ante Zaragoza. La Nubia, por su parte, perdió la final de 2012 ante Ecuador, pero ganó sucesivamente la de 2013 ante Atlético Nacional, la de 2014 ante Ecuador y la de 2015 ante Fátima.

La programación para los encuentros de este sábado serán de la siguiente manera:



8:00 a.m. Atlético Nacional - Dosquebradas, Tercer lugar Femenino

9:45 a.m. Millonarios – Fátima, Tercer lugar Masculino

11:00 a.m. Bloques del Limonar Cali – Florencia, Final Femenina

1:45 p.m. Itagüí - Belén La Nubia, Final Masculina



Todos los partidos serán transmitidos en directo por Telemedellín y Teleantioquia.