Bloques de Limonar Campeón Pony Fútbol 2017 femenino: Las caleñas 'bailaron' fútbol en Medellín

Google Plus

Con todo el 'dulce' de la caña, las niñas de Bloques del Limonar deleitaron con su fútbol en el Festival Pony Fútbol.

Son pocos equipos vallecaucanos que han logrado vueltas olímpicas en Medellín, tengo memoria de un América de Cali en el 2002 que jugaba muy bien con valuartes como Jairo Castillo, Fabián Vargas, entre otros. Hace poco, Deportivo Cali en 2014 y 2015 se llevaron los honores del 'coloso de la 74'. Tras esos conjuntos, llegaron unas valientes niñas quienes a ritmo de goles, jugadas de lujo y atajadas brillantes lograron cautivar la retina de los espectadores al Festival Pony Fútbol 2017.

Se trata de Bloques de Limonar, cuyo nombre en realidad es el Club Atlas de Cali. Este equipo de la sultana del Valle había sido animador años atrás respaldados en un proceso serio y dedicado de la mano de los hermanos Pineda (Carolina y Duván) quienes aportan sus conocimientos al fútbol femenino y ya ven resultados satisfactorios.

El camino a la cima

Seis victorias y 26 goles a favor y uno en contra los números del conjunto 'naranja'. | Foto: Los Paisitas

Tras lograr la final en 2016, las caleñas no fueron efectivas en los penales cayendo 2-3 con La Aurora II de Bogotá, luego de empatar 1-1 durante 80 minutos de partido y tiempo extra. El equipo 'naranja' llegaba al 2017 con aires de revancha.

Para llegar al título, Bloques de Limonar de Cali ganó el Grupo A, tras derrotar 5-0 a Florencia, 4-1 a Girardota y 4-0 a Pantanito de Bogotá, en cuartos de final venció 4-0 al Barrio Rosalpi de Bello y en la semifinal 2-0 a Atlético Nacional, en la gran final volvió a enfrentar a Florencia y las vallecaucanas ganaron 6-0 para quedarse por primera vez con el Festival Pony Fútbol 2017.



La nómina campeona estuvo integrada por: Natalia Giraldo, Kelly Valentina Martínez, Isabella Palechor, Jennifer Valeria Grueso, Natalia Arévalo, Luisa Fernanda Ramos, Gisela Robledo, Natalia Torres, Linda Lizeth Caicedo, María Alejandra Vanegas, Gabriela Rodríguez, María Camila Gómez, Ashley Dahiana Mosquera, Estefany Valentina Santa, Ariana Barba, Katherine Blandón, Valeria Llanos y Natalia Muñoz. Directora técnica: Carolina Pineda, Asistente: Henry Parra. Preparador físico: Eider Mauricio Arce. P.S. Daniel Gamboa. Utilero: John Alex Echeverry. Delegado: Dubán Arley Pineda.

Bloques de Limonar es la octava campeona del Festival en su historia, el título de las vallecaucanas es el cuarto para un equipo fuera de Antioquia. Este título lo logró con el 100% de efectividad, producto de seis victorias, 26 goles a favor y uno en contra. Natalia Giraldo ganó el premio a la valla menos vencida, además de ganar el premio a la mejor barra. Gisela Robledo con 12 goles fue la goleadora del torneo, la hija de Guacarí también fue elegida como la mejor jugadora del torneo.

Gisela Robledo: "Es un sueño para mi, me lo propuse y ahora pude lograrlo"



La hija de Guacarí, 1.50 de estatura, 43 kilogramos, destreza y amiga del gol, es derecha pero también maneja el perfil izquierdo, su 7 en la espalda por su ídolo Cristiano Ronaldo, Gisela Robledo es la mejor jugadora y goleadora del Pony Fútbol 2017 femenino. La niña de 13 años quiere volar alto, piensa en una carrera jugando para la Selección Colombia y siendo una profesional en este deporte que apenas va tomando el lugar que se merece en nuestro país.

"Estoy feliz por este título, hemos demostrado que tenemos mucha calidad. Este año gracias a Dios tomamos revancha y somos campeones, les dije a mis compañeras que me ayudaran a quedar goleadora", comentó Gisela con un tono de voz que emanaba confianza, esa misma que expresa en el terreno de juego.

Con esta meta cumplida, la delantera del equipo Bloques de Limonar no oculta su satisfacción "es un sueño para mí, me lo propuse y ahora pude lograrlo. Esta fue la única oportunidad de jugar este torneo, pero se me abren más torneos y objetivos, la idea es llegar a ser profesional y jugar en la Selección Colombia", señaló.

"Les dije a mis compañeras que me ayudaran a quedar goleadora".

La ariete de las 'naranjas' no volverá a pisar el terreno de juego en la cancha Marte #1 como jugadora, pues la edad y los nuevos retos le demandarán competencias con su Club Atlas y la Selección Valle. Sin embargo, dejó entrever el secreto de su número 7; "Cristiano Ronaldo es mi ejemplo como jugador, por eso porto el 7 en la camiseta", explicó.

Al final de la nota se abraza con sus familiares, el rostro cambia, es la alegría que cruza la frontera con el llanto con ese gesto de cariño. El deber cumplido, la satisfacción de guiar a su equipo a lo más alto, de ser una 'guerrera'.

Los hermanos Pineda, motores del título

Carolina como entrenadora, Dubán como delegado, hermanos impulsados por la pasión del fútbol para lograr sus sueños e impulsar a niñas que quieren llegar lejos en el deporte. Este par de campeones lograron traer un grupo competitivo, entrenarlo y motivarlo para llegar a lo más alto con el antecedente del subtítulo en el año anterior. Los hermanos Pineda hablaron con VAVEL sobre este Bloques de Limonar que cautivó en el festival Pony Fútbol 2017.

"Para nosotros es un orgullo traer este grupo de guerrera. Lo que más valoramos es el proceso que llevamos, en el 2016 fuimos subcampeones y ahora nos fortalecimos para lograr el título", expresó Dubán mientras esperaban la ceremonia de premiación.

Carolina quien pertenece a la Selección Colombia femenina y al Atlético Huila en la Liga femenina comentó que "queríamos demostrar buen fútbol, fuimos contundentes, humildes, un equipo trabajador y ganador. El año pasado nos quedamos cortos pero lo logramos este año".

Dubán no ahorra adjetivos para calificar el trabajo de su hermana. "Carolina es un referente en el fútbol femenino y también masculino, sobretodo la metodología que ella ha implementado en el grupo para lograr un gran nivel", explicó.

Por su parte, Carolina cataloga a su hermano como "el polo a tierra de su vida", "Mi hermano es fundamental, mi mano derecha, mi mano izquierda, gracias a el pudimos lograr muchas cosas".

"Mi hermano es fundamental", Carolina Pineda

Finalmente, ambos resaltaron el gran nivel que tiene el Pony Fútbol y en general el fútbol antioqueño. "Con mi hermana siempre hemos valorado el nivel del fútbol antioqueño, competir en Medellín es difícil, siempre la rivalidad entre Antioquia y Valle es muy buena y muy sana, beneficia mucho para el país", concluyó.

Sobre el futuro, Dubán explicó que "nosotros tenemos una muy buena base de seis o siete niñas que pueden jugar en el 2018, para nosotros el Pony Fútbol es un reto año tras año", además Carolina complementó que "hay unas niñas que se van para la preselección Valle, pero queda un buen grupo para afrontar el torneo el año que viene".