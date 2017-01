Vladimir Hernández ya viste la camiseta del Santos

Google Plus

FOTO: pasion1924

Este martes fue presentado oficialmente por parte del Santos de Brasil, al colombiano Vladimir Hernández como nuevo jugador de su escuadra que disputará la CONMEBOL Libertadores y el Brasileirao 2017.

El volante firmó un contrato por cuatro años que lo vincula con el equipo donde fueron figuras jugadores como Robinho, Diego y el legendario Pelé.

Hernández, quien estaba concentrado con la Selección Colombia para el juego ante Brasil en Río de Janeiro este miércoles, habló con la prensa acerca de su llegada al club: “Santos es reconocido en el mundo, con jugadores históricos. Qué mejor que haber venido a este equipo y ahora me queda la responsabilidad de hacer mi mejor trabajo para triunfar".

También se refirió a sus nuevo compañeros, entre los cuales esta otro compatriota como es Jonathan Copete: “Los compañeros me han recibido muy bien, la gente ha sido muy amable y estoy a gusto de estar acá... No había tenido la oportunidad de hablar con Copete (Jonathan) antes de llegar a este club, pero ahora me comentó que es un equipo que busca ganar todos los títulos posibles y espero hacer las cosas bien, dar lo mejor de mí, para conseguirlos”.

El colombiano volverá a concentración con su selección para disputar el duelo con los brasileños y luego estará con Santos para preparar el inicio del Torneo Paulista, el Brasileirao y la CONMEBOL Libertadores.