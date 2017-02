Colombia pierde sobre el final ante Argentina en el hexagonal final

Google Plus

COLOMBIA: Manuel Arias; Leycer Chaverra, Breiner Paz, Jhon Balanta, Anderson Arroyo; Kevin Balanta, Daniel Rojano (Cristian Mina, 46'), Ever Valencia (Eduard Atuesta, 76'), Juan Ramírez (Joan Castro, 84'), Julián Quiñones; Juan Hernández.

Colombia perdió en el último minuto contra Argentina por 2-1 esta tarde en el Estadio Atahualpa de Quito por la tercera fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub-20 2017.

Primer tiempo: golpe de camerino de la 'albiceleste'

Dos equipos necesitados de victorias, un poco más los argentinos que los colombianos, para este partido entre dos conjuntos ex campeones de este torneo que buscaban los tres puntos para seguir en carrera al Mundial.

Sólo 22 segundos bastaron para que la albiceleste abriera el marcador por obra de Marcelo Torres, tras pase de Ascacíbar, para quedar frente al portero en el área y disparar a un costado, la anotación más rápida del torneo y fue en contra de Colombia que se equivocó en su zona posterior muy temprano.

Juan Pablo Ramírez empezó a sacudir a los colombianos del golpe tempranero con su remate de fuera del área que salió a un lado de la portería a los cuatro minutos, pero una opción que devolvía a su equipo al partido, aunque un minuto después volvió a avisar el cuadro argentino con Conechny sacando un riflonazo cruzado al palo derecho que por poco se fue desviado.

La albiceleste tenía muchas posibilidades de atacar en campo contrario gracias a las falencias de la defensa y mediocampo colombiano, equivocándose en varias ocasiones que les abrían los espacios al rival para jugar a su gusto.

Entre Juan Pablo Ramírez y Juan Camilo Hernández intentaban sacar el equipo hacia adelante para llegar al área contraria, pero los dos se enfrentaban con toda la defensa argentina que los cerraba bien, tanto asó que al 18', el indio se fue de frente y al perder el balón con el rival, apareció el cucho desde atrás para sacar un disparo fuerte y desviado de la portería de Cambeses.

Con el paso de los minutos, Colombia recuperaba el balón y se daba cuenta de lo vulnerables que podían ser los argentinos, así fue como antes de la media hora tuvieron dos aproximaciones en terreno contrario con la triangulación entre Valencia, Hernández y Ramírez.

Volvieron a aparecer los argentinos en ataque con Mansilla entrando al área con un pase filtrado, y mandando el balón por encima ante la intervención de un rival que la desvió, pero mostrando las falencias colombianas equivocando la circulación del balón.

En los últimos minutos, Colombia tuvo una opción importante a los 46 minutos en un tiro libre de Valencia que Balanta cabeceó y se fue por un lado por muy pocos centímetros del palo izquierdo, y con esa oportunidad se fueron al descanso.

Segundo tiempo: Colombia jugó bien pero Argentina ganó

Iniciando la parte complementaria, Colombia inició con oportunidad al arco de Chaverra entrando al área desde la lateral derecha y un disparo muy suave para el portero que no logró controlarla ante la presión de Quiñones al lado.

Antes de que llegaran a los cinco minutos, los colombianos crearon otra oportunidad con un pase largo que terminó en los pies de Ramírez, quien no alcanzó a puntear el balón ante la salida de Cambeses que ganó el mano a mano.

La pelota quieta fue la que le dio el empate a Colombia, con un tiro libre a los 56 minutos de Valencia que le quedó a Quiñones quien no pudo controlarla pero si Hernández para cabecearla al arco justo en la salida del portero, logrando el gol que les daba tranquilidad de buscar la victoria.

Argentina se encontraba sorprendida al no tener el juego del primer tiempo, dejando al rival acercarse mucho al área y no poder conseguir el balón como antes, y los cambios no estaban haciendo efecto en 20 minutos.

Tomás Conechny despertó a la albiceleste con un disparo desde muy lejos que tomó efecto pero no fue problema para Arias al controlarla, una acción que le daba fuerzas al equipo que no encontraba los espacios para jugar como antes.

El equipo argentino llegaba a los 75 minutos con opciones para llegar al gol gracias al esfuerzo que estaban haciendo con remates de media distancia, uno de ellos fue de Martínez al 73' que el portero atajó de gran manera.

La reacción de Colombia fue precisa ante la acción argentina, con un robo de balón del Cucho Hernández a un defensor, quedando frente al portero desde un complicado ángulo para disparar y la envió por encima.

Los errores de defensa venían de Paz y parte de Chaverra, quienes le dieron el espacio a Chico al 77' para que sacara un zapatazo desviado pero peligroso ante el gran espacio que le dejaron.

La jugada polémica se produjo al minuto 78 con la expulsión directa de Atuesta, recién ingresado al 76', por parte del árbitro brasileño Daronco quien señaló que el colombiano cometió una fuerte falta sobre Barco, la cual dejó dudas en todos los asistentes por la gravedad que tuvo.

Argentina seguía creando opciones desde lejos, sacando remates fuertes que tenían dirección al arco como el de Zalazar al 84' desde la lateral derecha que Arias controló en dos tiempos.

Llegando al primer minuto de la resposición, y justo cuando todo se veía en empate, llegó Conechny en el área recibiendo el balón tras un pase elevado, para pasarla hacia Martínez quien la empujo al fondo de la red y darle la victoria definitiva a los argentinos.

Ahora los colombianos tendrán que buscar una victoria obligatoria contra Uruguay mientras que los argentinos se la verán con los anfitriones ecuatorianos en la siguiente fecha.