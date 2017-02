En imágenes: día de clausura de la Copa Mundo de Pista

Foto: Federación Colombiana de Ciclismo

Ayer se vivió la última jornada de la Copa Mundo Tissot UCI de pista, disputada en el velódromo Alcides Nieto Patiño. Por cuarto año consecutivo, Santiago de Cali ha sido el epicentro de este evento internacional. Además, la Sultana del Valle por decimocuarta vez albergó este acontecimiento deportivo.

(También le puede interesar: Martha Bayona se colgó la presea de plata para Colombia)

Un total de 47 delegaciones - 39 países y ocho equipos profesionales- se dieron cita en Colombia para buscar una medalla en esta parada; considerada como una de las más importantes de esta copa, la cual finalizará con el Campeonato Mundial de Hong Kong 2017 (del 12 al 16 de abril de 2017).

Con una buena asistencia, los caleños se despidieron de esta competición | Foto: Jeshimy Quiñones

Cuota ‘cafetera’ en el certamen

16 ciclistas colombianos estuvieron presentes en esta competición, representando al conjunto Nacional Manzana Postobón. Dos preseas, una de oro y otra de plata, fue el logro que alcanzó el país sudamericano. Fabián Puerta y Martha Bayona, respectivamente, se alzaron con los metales.

Podio de keirin masculino, encabezado por Puerta (COL) | Foto: Angie Smith

El sábado en la noche, Puerta, pedalista antioqueño, se impuso en la prueba de keirin ante el francés Francois Pervis (plata) y el checo Tomas Babek (bronce). Mientras que, la santandereana Bayona se colgó la medalla plateada en la misma especialidad de Puerta. El podio de esta categoría lo completó la alemana Kristina Vogel (oro) y la belga Nicky Degrendele (plata).

A sus 21 años, Bayona se alza con su primera medalla mundial | Foto: Angie Smith

En declaraciones recogidas por la Federación Colombiana de Ciclismo, Bayona manifestó: “En Río demostré que no fue una casualidad, y ahora acá lo di todo. Uno siente nervios al principio, no lo puedo negar. Incluso terminé muy agitada… yo creo que fue por los nervios. Pero luego, en la semifinal sabía que pasaban tres y me sentí más tranquila”. La deportista concluyó diciendo que “ellas (las rivales) van a empezar a sentir que soy buena y que Colombia puede ser mejor que cualquier país”.