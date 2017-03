Kevin Mier le da el empate a Colombia en el hexagonal final Sub-17

Google Plus

Colombia logró empatar sin goles contra Venezuela esta tarde en el Estadio El Teniente de Rancagua, Chile, en la tercera jornada del hexagonal final del Sudamericano Sub-17, dándole un punto importante a la tricolor por el trasegar del juego y el buen trabajo de su portero.

Primer tiempo: igualdad por lo bajo

El cielo estaba soleado en Rancagua para el encuentro importante entre colombianos y venezolanos, ambos con el objetivo de ganar para seguir en carrera para el mundial de la categoría, en especial para la vinotinto que no sumaba puntos en esta fase.

La primera oportunidad, a los cinco minutos, la tuvo el equipo patriota con el remate en el área de Casseres, tras un pase desde el costado que la defensa no logró bloquear, y el portero Mier la controló en dos tiempos para salvar a su equipo.

Andrés Perea consiguió que Colombia lograra un balón hacia el arco a los 19', y aunque la mandó por encima, demostró la presión que estaba haciendo el equipo tricolor hace varios minutos, sin embargo, los venezolanos tuvieron opciones más claras pese al poco tiempo que jugaron con el balón.

Venezuela esperaba con paciencia en defensa para cortar el balón y jugar con balones largos al contragolpe donde esperaba Hurtado como único atacante, en cambio, el cuadro colombiano no podía mantener el balón con una buena cantidad de pases, y la creación era nula.

Entre Palmezano y Echeverría estaban logrando mandar a su equipo hacia adelante al buscar espacios, pero también se presentaban oportunidades como la del 35' con el cobro de tiro libre de Makoun que pasó muy cerca del travesaño superior.

Barrero, amonestado al 37', logró la opción más importante de los colombianos al minuto 40, cuando Zapata peleó el esférico sobre la lateral, consiguió llegar al área y mandó el pase al delantero que la mandó hacia un lado del palo derecho, una acción importante que se aprovechó una vez más hasta que se fueron al camerino.

Segundo tiempo: muchas opciones para un corto marcador

La parte complementaria arrancó con el ingreso de Jamilton Campaz, y el jugador tuvo una oportunidad clara de gol al minuto 49 cuando recibió un balón que llevó hasta el mano a mano con Olses, y el portero logró ganarlo al atajarlo con sus piernas y enviarlo por encima de la portería.

Los venezolanos no se quedaron atras y de nuevo jugaron por las espaldas de la defensa, así fue como Hurtado, a los 54 minutos, estuvo a punto de rematar en el área de no ser porque el central le sacó el balón a tiempo y el delantero no pudo conectar mejor ese balón.

Jugada posterior a la acción del rival, Barrero sacó un disparo desde 25 metros a primera intención tras coger un rebote que empalmó bien y el portero Olses controló de la mejor manera, dando muestra de que las emociones se presentaban en ambos arcos pues el cuadro patriota tuvo un contragolpe eficaz hasta que Palmezano trató de elevarle el balón al guardameta en el mano a mano, y la defensa estuvo atenta a rechazar antes de que se convirtiera en gol.

El partido estaba dividido para ambos, tanto Colombia como Venezuela tuvieron el gol muy cerca en la hora de juego, como el disparo de Hurtado que Mier atajó en el suelo y envió al tiro de esquina.

El portero colombiano de a poco era la figura del partido por sus acciones, salidas y atajadas que le daban el cero a su equipo, y más en un juego que se disputaba de un área a otra y en las condiciones donde los venezolanos se acercaban con mayor peligro antes de los 70 minutos.

Con disparos de Mejía y Peñaloza que terminaban en las manos de Olses, los colombianos trataban de quedarse con la victoria, pero al no lograr remates con fuerza o colocación, las cosas se complicaban más porque el tiempo pasaba y el empate no era de mucho beneficio para ningún equipo.

La vinotinto intentó con la pelota quieta abrir el marcador, siendo exactos al 78' con un tiro libre que cabeceó Moreno hacia atrás y que Hurtado no consiguió puntearla, y al 85' con la opción de Casseres al tener la portería sin guardameta pero la mandó por un lado.

Con Kevin Mier como la figura del juego por mantener la igualdad en medio de los errores que hicieron que el portero salvara a sus compañeros en varias ocasiones en los últimos minutos, al punto de jugar como portero líbero y rechazar en el tercer cuarto de cancha, finalizó el juego con un empate que quedó corto para lo que sucedió en el segundo tiempo.

Ahora los colombianos jugarán ante Brasil, el líder del grupo, mientras que Venezuela buscara la victoria que se escapó hoy contra Paraguay.