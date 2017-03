Colombia vs Bolivia en vivo y en directo online en Eliminatorias Rusia 2018 (0-0)

Google Plus

Desde 1992, cuando asumió el español Xavier Azkargorta la dirección técnica camino al Mundial de 1994, fueron 16 técnicos en 25 años, de los cuales siete fueron en esta década y tres para estas eliminatorias, siendo Mauricio Soria el actual entrenador en su tercera etapa.

Desde ese momento, ha jugado seis eliminatorias y en todas no ha pasado del séptimo puesto, siendo su mejor posición en las clasificatorias a Corea-Japón 2002, pero logrando mejores números rumbo a Francia 1998, cuando consiguió cuatro victorias, cinco empates y siete derrotas en el noveno lugar.

La última vez que clasificó a una Copa del Mundo fue en las Eliminatorias a Estados Unidos 1994 al sumar 11 puntos en el grupo A, empatando el último partido contra Ecuador por 1-1 en Guayaquil el 19 de septiembre de 1993.

Bolivia no ha tenido suerte con las eliminatorias de los últimos 20 años, cayendo estrepitósamente en sus presentaciones y sin posibilidad de pelear en la última fecha.

El Estadio Metropolitano, con grama nueva, esta listo para el duelo de Colombia vs Bolivia en vivo de hoy.

Bolivia no contará con Edward Zenteno al no viajar a Barranquilla por decisión técnica.

Colombia tendrá la baja de Falcao por lesión, y en su reemplazo estaría Muriel.

El entrenador de Bolivia, Mauricio Soria, afirmó que tenía un equipo en mente para enfrentar a los colombianos pero no confirmó cuál será: "Ya tengo listo el onceno, pero no lo revelaré hasta que sea el momento indicado, no pienso mover para nada el sistema táctico que tengo en mente".

José Pékerman, técnico de Colombia, habló en rueda de prensa acerca de aprovechar los momentos en el partido para atacar a los bolivianos: "Tenemos que buscar las posibilidades que nos van a ayudar para abrir el partido, buscar los espacios, pero sin descuidar lo que pueda hacer Bolivia. Esperamos tener un buen funcionamiento para tener profundidad y goles".

Eliminatorias Rusia 2018

Bolivia no vence a Colombia desde el 10 de septiembre de 2003, en la fecha dos de las clasificatorias a Alemania 2006 cuando goleó a los cafeteros por 4-0 como locales.

La última vez que Bolivia sumó puntos contra Colombia fue el 17 de octubre de 2007 por la segunda fecha de las Eliminatorias a Brasil 2014 en La Paz con empate a cero goles.

En Barranquilla, no juegan desde la fecha 11 de las Eliminatorias al Mundial de Brasil 2014, el 22 de marzo de 2013, con goleada colombiana de 5-0.

La última vez que se vieron fue en La Paz por la quinta fecha de estas clasificatorias, con victoria del visitante por 2-3.

Con Colombia como local, fueron cinco partidos, todos con victoria para el dueño de casa.

Por Eliminatorias, desde 1996, jugaron en 11 ocasiones con sólo una victoria boliviana, siete colombianas y tres igualdades.

Colombia vs Bolivia en vivo se han enfrentado 28 veces en su historia, con 13 triunfos cafeteros, seis ganados para el equipo del altiplano y nueve empates.

En su anterior juego, venció a Paraguay en La Paz por 1-0

Bolivia no logró dar una buena presentación en esta eliminatoria, y con su eliminación prácticamente consumada, deberá finalizar su campaña dando golpes de opinión de cara al futuro.

Su último partido fue derrota con goleada de 3-0 ante Argentina en San Juan

Colombia ha pasado por unas eliminatorias irregulares, con muchos altibajos y el nivel que aumentó entre las selecciones, pero tiene equipo para seguir luchando y avanzar a la Copa del Mundo.

Empezamos la parte definitiva de las clasificatorias en Sudamérica, y esta tarde habrá otro duelo importante donde se verán las caras uno de los candidatos a clasificar ante un equipo del altiplano que espera dar la sorpresa en clima cálido.

¡Buenas Tardes! Bienvenidos a la retransmisión en vivo online del partido entre Colombia vs Bolivia en vivo por las Eliminatorias a Rusia 2018. Este juego se disputará en el Estadio Metropolitano en Barranquilla.