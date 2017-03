José Pékerman: "Contra Ecuador será un partido táctico y de mucho equilibrio"

Foto: Jeshimy Quiñones - Vavel

La Selección Colombia visita a su homóloga de Ecuador en la decimocuarta fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018. El combinado cafetero va en busca de una victoria que le permita consolidarse en la zona de clasificación directa.

En conferencia de prensa, José Néstor Pékerman fue autocrítico con el último compromiso que disputó el seleccionado nacional, pero se mostró optimista con la posibilidad de sumar las 3 unidades que se disputarán en el estadio Olímpico Atahualpa y, con ello, cortar la racha de Colombia de casi 21 años sin ganar en tierras ecuatoriana.

Polémica foto de James Rodríguez. "Antes de llegar a la rueda de prensa me enteré. Yo no hablé con el jugador porque no estaba enterado. Lo más lógico es que, con el correr de las horas, ustedes (periodistas) puedan hablar con él y que él pueda explicar eso".

Ecuador. "Es un equipo que, al igual que nosotros, tiene jugadores valiosos, y que de local siempre ha tenido un buen promedio de efectividad. Los extremos de Ecuador son muy peligrosos y experimentados. Debemos tener mucha atención y no dejar entrar cómodos a sus volantes".

Miguel Borja. "Llegó muy al límite, por eso fue duda ante Bolivia. Con estos días, Borja se recuperó plenamente; está muy bien. Lo hemos probado mucho en estos días y respondió muy bien".

Ambiente del plantel. "El optimismo que tiene Ecuador lo tenemos nosotros. Nosotros tenemos buen ánimo. Sin ocultar que no quedamos conformes con el último partido; no salieron muchas cosas. No es que no hayamos trabajado, al contrario, tuvimos frustración porque habíamos intentado muchas variantes".

Puntos obtenidos. "Cada partido es diferente y deja sus situaciones. Yo creo que si estamos con estos puntos en el campeonato y estamos tan apretados, es porque todos tuvimos estos altibajos. La base (de jugadores) con la que inició Colombia, con la que podía tener continuidad, fue cambiando demasiado, y hubo que competir siempre con estas complicaciones".

Árbitro designado. "Quizá nos fuimos un poco molestos en Barranquilla con el partido Colombia vs. Uruguay, porque hubo algunos fallos de esos discutibles. La personalidad de (Néstor) Pitana y su tipo de arbitraje se hizo sentir ese día. Me da tranquilidad que ahora la localía no va a influir; si pasó en Barranquilla, acá debería ser igual".